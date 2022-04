Il 2001 è l’anno in cui il principe William, 19enne, ha iniziato a frequentare l’università, dove è risaputo abbia incontrato la futura moglie. Sempre secondo Variety, il giovane reale si sarebbe reso conto, per la prima, volta che Middleton fosse la donna giusta per lui, dopo la famosa sfilata studentesca di beneficenza, in cui lei indossava un abito trasparente. Questo è anche il periodo in cui il principe Harry sarebbe stato sorpreso a fumare regolarmente cannabis e bere alcolici. E del tentativo di Carlo di spaventarlo, portandolo in un centro di disintossicazione per consumatori di eroina.