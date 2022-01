È ufficiale: la quinta stagione di The Crown, la serie tv che ripercorre le vicende di casa Windsor, arriva su Netflix a novembre 2022. E quale modo migliore per annunciarlo se non condividendo la prima foto della nuova Principessa Diana, che questa volta ha il volto di Elizabeth Debicki (ruolo che ha “ereditato” da Emma Corrin, che ha vestito i panni della principessa nella quarta stagione): e, ovviamente, non poteva che essere uno scatto in cui indossa il celeberrimo revenge dress.

Un abito che Lady D ha indossato nel 1994, per un evento ufficiale alla Serpentine Gallery di Londra. Un vestito che racchiude in sé tutta la rabbia e la frustrazione di Diana, che il giorno stesso aveva sentito il marito, il Principe Carlo, ammettere pubblicamente alla stampa il suo tradimento. E allora la principessa ha deciso di presentarsi al ricevimento con l’abito più sensuale ed elegante che le abbiamo mai visto indossare. Un abito che la moglie dell’erede al trono non avrebbe mai dovuto indossare, stando alla rigida etichetta della casa reale, ma che proprio per questo ha fatto storia. Anche perché, ormai, i due erano sulla via della separazione.

Disegnato per Lady Diana dalla stilista Christina Stambolian, il “vestito della vendetta” è un tubino nero in crepe di seta, aderente lungo i fianchi e arricchito da un elegante drappeggio sul lato sinistro. Iconica poi la scollatura a cuore, con le maniche che lasciano scoperte le spalle. La designer l’aveva creato per la principessa già tre anni prima, ma quest’ultima ha confessato di non aver mai trovato l’occasione giusta per indossarlo, ritenendolo troppo “rischioso”. Ma poi l’occasione è arrivata.

E ora Netflix ha rilasciato le prime immagini di Elizabeth Debicki nei panni di Diana, sul set di The Crown. L’attrice appare incredibilmente somigliante alla principessa, ed è meravigliosa avvolta in un abito così elegante e iconico come il revenge dress. “È un ruolo da sogno. Diana è stata un essere umano straordinario, che continua a vivere nel cuore di tantissime persone. Mi sento sopraffatta, terrorizzata ed emozionata. Non vedo l’ora di iniziare“, aveva dichiarato al Mirror quando è stata scelta per la parte.