Tutto su The Guilty, il nuovo film originale Netflix con Jake Gyllenhaal

A partire dal primo ottobre è disponibile The Guilty, il nuovo film originale Netflix, presentato al Toronto International Film Festival a settembre 2021. La pellicola è il remake di Il colpevole, film danese uscito nel 2018; è diretta da Antoine Fuqua (regista, tra gli altri, di Training Day, Attacco al potere, I magnifici 7), con la sceneggiatura di Nic Pizzolato (True Detective, The Killing). Il protagonista è Jake Gyllenhaal, che è anche produttore.

Joe Bayler (interpretato da Gyllenhaal) è un ex detective, retrocesso e relegato al centralino della stazione di polizia. Passa quindi le sue giornate a rispondere alle migliaia di telefonate che il 911 riceve quotidianamente, fino a che una di queste lo spinge a voler tornare al suo ruolo di poliziotto. Un giorno, infatti, risponde ad una chiamata di emergenza che arriva da una donna in grave difficoltà.

Sembra infatti che sia stata rapita, e che che dall’altro capo del telefono, insieme a lei, ci sia il criminale che la tiene in ostaggio. Quest’ultimo non la lascia parlare con Joe: come si vede dal trailer, la donna è obbligata a rispondere soltanto sì o no, senza dare alla polizia indicazioni riguardo alla sua posizione. Ad aggravare la situazione, il fatto che lei abbia una bambina, terrorizzata dalla scomparsa della madre.

Con le poche informazioni che ha a disposizione, Bayler è deciso a ritrovare Emily, la donna rapita. Ma sa soltanto che si trova su un furgone bianco, che indossa le scarpe con il tacco e che ha i capelli rosa. The Guilty è un thriller ad alta tensione, che tiene il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine.