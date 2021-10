Il 25 ottobre va in onda in prima serata su La7 The Interpreter, thriller politico diretto da Sydney Pollack (qui il trailer). Il film, uscito nelle sale nel 2005, ha come protagonista Nicole Kidman ed è stata l’ultima pellicola girata dal regista prima della sua scomparsa. La prima scena è ambientata in Africa: nella Repubblica Democratica di Matobo alcuni ribelli sono giustiziati nello stadio della città.

Il resto della vicenda si svolge a New York: Silvia Broome (Nicole Kidman) è cresciuta proprio a Matobo, ed è in grado di capire e parlare la lingua Ku; per questo lavora come interprete all’ONU, che si occupa di gestire la complessa situazione politica del Paese. Un giorno, per caso, la donna si trova ad ascoltare una conversazione in dialetto africano. Due uomini stanno parlando di un attentato ai danni di Edmond Zuwanie (Earl Cameron), il dittatore matobano atteso proprio in quei giorni al Palazzo di Vetro per difendersi dalle accuse che lo riguardano.

Silvia, che capisce di essere ormai coinvolta in un intrigo di potere, si rivolge all’FBI: due agenti, Dot Woods (Catherine Keener) e l’agente Tobin Keller (Sean Penn) sono incaricati di indagare e di proteggere l’interprete. Keller, però, scopre alcuni dettagli del passato della donna: quando viveva in Africa, ha fatto parte di un gruppo di guerriglieri della resistenza matobana, i suoi genitori e sua sorella sono stati uccisi e ha avuto una relazione con uno degli oppositori del dittatore. Tuttavia, l’agente instaura con lei una profonda connessione, che lo convince a proteggerla. Quando viene a conoscenza della morte di suo fratello (l’ultimo parente che le era rimasto), Silvia decide di indagare per conto suo, cercando di ingannare Zuwanie per trovarsi faccia a faccia con lui e tentare di ucciderlo.

Una curiosità: The Interpreter è il primo film che sia mai stato girato nella sede dell’ONU di New York: già Alfred Hitchcock aveva chiesto di entrare al Palazzo di Vetro per Intrigo internazionale, ma il permesso gli era stato negato. Per riuscirci, Pollack ha incontrato personalmente il Segretario Generale Kofi Annan. La Repubblica Democratica di Matobo è invece frutto della fantasia, così come la lingua Ku, inventata sulla base del dialetto bantu. Matobo sembra invece avere un richiamo allo Zimbabwe del dittatore Robert Mugabe.