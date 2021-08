Elle e Noha sono tornati. I protagonisti di The Kissing Booth sbarcano su Netflix l’11 agosto nel terzo e ultimo capitolo della saga romantica adolescenziale, e sono ancora più innamorati. E naturalmente più problematici. La loro storia è ispirata ai romanzi dell’autrice Beth Rekkles incentrati su Elle e il triangolo che scandisce la sua esistenza: l’amicizia fraterna con Lee e l’amore per il fratello maggiore di lui, il tenebroso Noah. Ad interpretare i tre protagonisti Joey King, Joel Courtney e Jacob Elordi.

La trama riprende esattamente da dove si era interrotta: Elle e Lee, freschi di diploma, hanno davanti tutta l’estate prima del college per divertirsi ma anche per prendere decisioni che cambieranno inesorabilmente il corso delle loro vite. È il caso di Elle, che alla fine del secondo film, si trova di fronte a una scelta difficile, – che è poi il focus del terzo capitolo – se cioè andare all’università di Harvard e così facendo stare più vicina al fidanzato Noah, oppure scegliere di frequentare Berkeley per non allontanarsi dal suo migliore amico Lee.

In un modo come nell’altro, uno dei due ragazzi resterà deluso. Prima di prendere la propria decisione, però, Elle ha intenzione di godersi l’estate nel modo più spensierato possibile, approfittandone per completare una vecchia lista dei desideri (già, l’ennesima bucket list alla Lee/Elle) che anni prima aveva compilato insieme al suo amico d’infanzia. Il trailer del film conferma la squadra che ha portato al successo i primi due capitoli della saga, tanto apprezzati dagli utenti di Netflix da convincere i produttori a girare contemporaneamente il secondo e il terzo film.

Oltre ai tre attori principali, infatti, in The Kissing Booth 3 sono stati riconfermati anche Taylor Zakhar Perez, Maisie Richardson-Sellers e Meganne Young. Non resta che sedersi sul divano e cominciare un rewatch dei due film precedenti per poi scoprire se il capitolo finale entrerà nella top ten dei film Netflix più visti come i suoi predecessori.