Nel 2022 sono diverse le tendenze della moda primavera estate che ci ispireranno. Una di queste è il “the swirl print”, letteralmente stampa a vortice. Questa tipologia di abbigliamento altrimenti nota come effetto ondulato, ricorda un sogno psichedelico degli Anni ’70 e la necessità di diventare un po’ funky sta diventando sempre più evidente.

L’estate 2021 ha visto il ritorno iniziale di questo trend che adesso è diventato un vero e proprio must. Si passa dalla classica stampa in marmo a questo design audace dai colori vivaci che puoi aggiungere al tuo guardaroba per dare un tocco di glamour in più.

Proprio come hanno scelto di fare alcune star dello show business. Le sorelle Kardashian e in particolare la più piccola Kylie Jenner adotta questa tendenza, con un abito che la rende sensuale e grintosa allo stesso tempo. Sul social Instagram possiamo ammirarla con un vestito a stampa a vortice di colore rosso.

La modella Bella Hadid segue il trend con un look caldo e avvolgente. Il “The swirl print”, si presta anche per la stagione invernale. La vediamo in diverse foto con un abito-felpa dal colore verde e giallo. L’outfit della Top model ricorda proprio gli anni ’70.

Se ti stai chiedendo dove sono andate a finire le star italiane che seguono la tendenza, niente paura! Con la cantante Elodie troviamo la nostra musa. L’artista romana, infatti, è sempre alla moda e lo dimostra con questa foto pubblicata nel suo profilo Instagram. Una tuta sexy bianca e nera, compresa di scarpe con stampa a vortice che richiama anche lo stile animalier.