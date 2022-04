La carriera di Bella Hadid prosegue con una novità per la supermodella: la ragazza sta per fare il suo debutto come attrice. Bella, infatti, è stata inscritta nel cast della terza stagione di Ramy, la serie televisiva statunitense iniziata nel 2019, vincitrice di un Peabody Award e nominata agli Emmy Awards. La notizia arriva dalla casa di produzione della serie, che però non ha rivelato ulteriori dettagli sul personaggio di Hadid e la relazione che avrà con gli altri protagonisti.

Bella Hadid ha in realtà visto partire la sua carriera da attrice nel reality prodotto nel 2018 dalla madre, Yolanda Hadid. La supermodella infatti, insieme alla sorella Gigi, aveva partecipato alla miniserie ideata dalla madre Making A Model With Yolanda Hadid, aiutando la donna a formare delle giovani ragazze che volevano intraprendere la strada dell’alta moda. Il ruolo delle sorelle Hadid però era stato abbastanza defilato nel reality materno, mentre diverso sarà il lavoro di Bella in Ramy.

La terza stagione di Ramy, dunque, vede come guest star Bella Hadid. Il comedy drama con protagonista il comico Ramy Youssef mette in evidenza le dinamiche della comunità musulmana del New Jersey e come queste stiano cambiando. Youssef per il suo ruolo nella serie si è aggiudicato un Golden Globe, e nella nuova stagione, oltre a Hadid, viene di nuovo affiancato da Laith Nakli, Hiam Abbass, Amr Waked, May Calamawy, Dave Merheje, Mohammed Amer e Steve Way.

Ecco che quindi Ramy continua a mostrare una prospettiva nuova e a tratti ironica del rapporto tra una comunità religiosa dalle tradizioni ferree e una generazione di millennials che invece iniziano a distaccarsi dalla cultura di provenienza. Nella terza stagione Ramy Hassan abbandona il suo viaggio spirituale per dedicarsi a se stesso e al business di diamanti dello zio, mentre la sua famiglia si trova a confrontarsi con le conseguenze di una vita passata a dedicarsi alle questioni mondane.