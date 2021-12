Che la si ami o la si odi, la saga di Twilight è un vero e proprio fenomeno culturale. E a più di dieci anni dall’uscita del primo film ispirato ai libri di Stephanie Meyer – che raccontano la travagliata storia d’amore tra l’umana Bella e il vampiro Edward -, Amazon Prime Video rende disponibile sulla sua piattaforma, a partire dal 1° gennaio, tutti i film della saga.

A rendere la serie così amata dal pubblico non è stata soltanto la travolgente storia d’amore tra Bella (Kirsten Stewart) ed Edward (Robert Pattinson) o le lotte tra vampiri e licantropi, ma anche l’evoluzione del personaggio interpretato da Kirsten Stewart, che si trasforma da fragile umana ad agguerrita vampira (il tutto, naturalmente, supportato da un beauty look da paura). Perciò ecco i consigli su come ricreare il look sfoggiato da Bella, dai vestiti fino al make-up.

Lo stile di Bella richiede poca ‘manutenzione’, eppure lei è sempre bellissima. Tutto nel suo stile grida “amo la semplicità ma voglio farmi notare, possibilmente senza sforzo“. Il guardaroba di Bella è molto semplice: ha una vasta gamma di maglie e felpe a maniche lunghe per proteggersi dal freddo di Forks. Usa spesso colori neutri e freddi come blu, verdi e bianchi, ma ogni tanto osa con il rosso acceso e il blu elettrico.

È anche nota per sfoggiare la tipica camicia a quadri lasciata sbottonata e messa sopra ad un top nero o un body aderente. Quando si tratta di copiare il suo stile, la cosa principale su cui puntare sono i maglioni, le t-shirt, le camicie a quadri, i jeans e le immancabili Converse.

Dal momento che Bella vive in una cittadina dal clima rigido, sfoggia numerosi cappotti, cappelli e sciarpe per difendersi dal freddo di Forks. A differenza delle sue felpe e magliette, i cappotti hanno più varietà di taglio e colore e sono la parte più luminosa del suo outfit, dove sceglie colori che vanno dal giallo al verde al rosso.

Per quanto riguarda il make-up, invece, la naturalezza è anche qui la chiave per ricreare il trucco della protagonista della saga. Un incarnato pallido e uniforme che metta in risalto gli occhi color cioccolato di Bella accentuati da un ombretto marrone. Lo sguardo va enfatizzato puntando su un mascara allungante, che dia volume e distenda bene le ciglia. Per completare il trucco basta un blush rosa pesca sulle guance e un filo di gloss rosso ciliegia sulle labbra.