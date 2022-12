Ormai da tempo Teo Mammucari e Thais Wiggers non si facevano vedere insieme, nonostante avessero continuato a parlarsi per la gestione della loro unica figlia, Julia, nata nel 2009. Era stato lo stesso conduttore a rivelare come il legame tra loro, una volta deciso di porre fine alla loro storia d’amore nel 2010, non fosse dei migliori: “Abbiamo provato ad andare d’accordo, ma ci sono cose che non hanno funzionato”.

Ora, però, la situazione deve essere evidentemente cambiata, come dimostra la foto pubblicata dalla brasiliana sul suo profilo social, in cui i tre compaiono insieme al ristorante con sguardi sereni e sorridenti, come accade quando si riescono a mettere alle spalle i dissapori del passato.

A conferma dell’armonia ritrovata c’è anche la didascalia a corredo dello scatto scelta dall’ex velina di Striscia la notizia: “Soprattutto, famiglia”, che testimonia come sia possibile continuare a essere una famiglia anche quando non si vive più sotto lo stesso tetto, ma si ha una figlia in comune e si deve così fare il possibile per preservarla e crescerla in modo sereno. Il pensiero si conclude poi con con un cuore rosso e l’hashtag #papamammafiglia.

Il modo di agire di Teo Mammucari e Thais Wiggers ha davvero conquistato i follower, come dimostrano i tantissimi commenti al post. “Bravi, siete un grande esempio“, ha scritto un utente, “Spero tanto torniate insieme“, è invece il pensiero di un altro, che sembra fantasticare su un possibile ritorno di fiamma. Al momento nessuno dei due si è sbilanciato sulla natura di questo incontro, che potrebbe essere una semplice reunion in vista delle festività natalizie ormai prossime, ma il loro gesto è la dimostrazione di come sia possibile continuare ad andare d’accordo nonostante l’amore sia ufficialmente finito.