È un autunno ricco di novità per Netflix. La piattaforma, che agli ultimi Emmy si è portata a casa una bella collezione di premi, ha svelato tutte le novità in arrivo sul catalogo ad ottobre 2021. Tra i film e le serie tv originali e tutti gli altri titoli, la nuova stagione è bella densa di new entry.

Tra le pellicole originali più attese: The Guilty con Jake Gyllenhaal, Mio fratello, mia sorella con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, il thriller con Megan Fox Night Teeth, Army of Thieves (il prequel di Army of the Dead) e un horror in stile Anni ‘90 C’è qualcuno in casa tua.

Per le serie tv c’è attesa per la seconda stagione di Locke & Key e di Another Life, la terza di You, la prima di Adventure Beast e per la miniserie Maid. E per gli appassionati del genere c’è anche il ritorno della storica soap Dynasty. Mentre nel campo dell’animazione è in arrivo il film Pokémon: I Segreti della Giungla, The Seven Deadly Sins: Cursed by Light e la quarta stagione di Sword Art Online.

Ecco la lista di tutte le novità in arrivo su Netflix ad ottobre 2021

FILM ORIGINALI

1 ottobre: FOREVER RICH – STORIA DI UN RAPPER

1 ottobre: SWALLOW

1 ottobre: THE GUILTY

6 ottobre: C’E’ QUALCUNO IN CASA TUA

8 ottobre: MIO FRATELLO, MIA SORELLA

8 ottobre: RANCORE

13 ottobre: DISTANZA DI SICUREZZA

13 ottobre: OPERATION HYACINTH

15 ottobre: IO, TU, LUI E LEI

15 ottobre: LA BATTAGLIA DIMENTICATA

15 ottobre: THE TRIP

20 ottobre: 8 RUE DE L’HUMANITE

20 ottobre: NIGHT TEETH

27 ottobre: HYPNOTIC

29 ottobre: ARMY OF THIEVES

FILM

1 ottobre: ANATOMY

1 ottobre: L’ETA’ DELL’INNOCENZA

1 ottobre: LOVE YOU TO DEATH

1 ottobre: NIGHTMARE – DAL PROFONDO DELLA NOTTE

1 ottobre: NIGHTMARE 5 – IL MITO

1 ottobre: NUDI E FELICI

2 ottobre: NON SI SCHERZA COL FUOCO

6 ottobre: IL CARDELLINO

6 ottobre: LES CARABINIERS

6 ottobre: LA TORTURA DEL SILENZIO

8 ottobre: ANGELIENA

10 ottobre: IL SOGNO DI CRUMB

10 ottobre: LA FAMIGLIA VAN PAEMEL

10 ottobre: LEE & CINDY C

10 ottobre: MIRA

10 ottobre: PETER BELL 2

10 ottobre: THE SACRAMENT

10 ottobre: THE SEVENTH HEAVEN

14 ottobre: SLASHERS

15 ottobre: IL MONACO CHE SCESE DALLA MONTAGNA

15 ottobre: KILLER UNDER THE BED

15 ottobre: UNFAITHFUL – L’AMORE INFEDELE

15 ottobre: SOLO MIA

17 ottobre: EVERYBODY HAPPY

20 ottobre: D.N.A. – DECISAMENTE NON ADATTI

SERIE TV ORIGINALI

1 ottobre: MAID, miniserie

1 ottobre: GATTE PER MAGIA, stagione 1

4 ottobre: ON MY BLOCK, stagione 4

6 ottobre: LA VENDETTA DELLE JUANA, stagione 1

7 ottobre: IL CODICE DA UN MILIARDO DI DOLLARI, miniserie

7 ottobre: L’INGEGNO DELLO YAKUZA CASALINGO, stagione 2

8 ottobre: ALTRO CHE CAFFÉ, stagione 3

8 ottobre: PRETTY SMART, stagione 1

9 ottobre: HOMETOWN CHA-CHA-CHA, stagione 1, episodi a cadenza settimanale

11 ottobre: IL CLUB DELLE BABYSITTER, stagione 2

14 ottobre: ANOTHER LIFE, stagione 2

15 ottobre: LITTLE THINGS, stagione 4

15 ottobre: MY NAME, stagione 1

15 ottobre: YOU, stagione 3

16 ottobre: MISFIT – FUORI POSTO: LA SERIE, stagione 1

22 ottobre: LOCKE & KEY, stagione 2

22 ottobre: MORE THAN BLUE: LA SERIE, stagione 1

22 ottobre: DYNASTY, stagione 4

27 ottobre: SINTONIA, stagione 2

28 ottobre: LUIS MIGUEL – LA SERIE, stagione 3

29 ottobre: IL TEMPO CHE TI DO, stagione 1

SERIE TV

1 ottobre: OATS STUDIOS, stagione 1

1 ottobre: SEINFELD, stagioni 1 – 9

5 ottobre: REMEMBER YOU, stagione 1

23 ottobre: THE OFFICE, stagione 1 – 9

ANIME E ANIMAZIONE

1 ottobre: SWORD ART ONLINE, stagione 4

1 ottobre: THE PROMISED NEVERLAND, stagione 2

1 ottobre: THE SEVEN DEADLY SINS: CURSED BY LIGHT

3 ottobre: SCISSOR SEVEN, stagione 3

7 ottobre: LA VIA DEL GREMBIULE – LO YAKUZA CASALINGO, stagione 2

8 ottobre: IL FILM POKEMON: I SEGRETI DELLA GIUNGLA

8 ottobre: IN UNA NOTTE BUIA E SPAVENTOSA, stagione 1

9 ottobre: BLUE PERIOD, stagione 1

12 ottobre: BRIGHT: SAMURAI SOUL

12 ottobre: MIGHTY EXPRESS, stagione 5

13 ottobre: VIOLET EVERGARDEN: IL FILM

15 ottobre: IL MONDO DI KARMA, stagione 1

15 ottobre: SHARKDOG: UN HALLOWEEN SQUALOSO

19 ottobre: LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY, stagione 3

21 ottobre: KOMI CAN’T COMMUNICATE, stagione 1

22 ottobre: INSIDE JOB, stagione 1

22 ottobre: MAYA E I TRE GUERRIERI, miniserie

22 ottobre: ADVENTURE BEAST – DOMANDE E RISPOSTE SULLA NATURA, stagione 1

STAND-UP COMEDY E SHOW

1 ottobre: DIANA: IL MUSICAL

1 ottobre: PAIK’S SPIRIT, stagione 1

5 ottobre: IN FUGA DA UNDERTAKER

6 ottobre: BAKING IMPOSSIBLE, stagione 1

6 ottobre: L’AMORE E’ CIECO: BRASILE, stagione 1

7 ottobre: SEXY BEASTS, stagione 2

14 ottobre: ONE NIGHT IN PARIS

21 ottobre: SESSO, AMORE E GOOP, stagione 1

DOCUMENTARI

1 ottobre: COLONIA DIGNIDAD: UNA SETTA TEDESCA IN CILE, miniserie

6 ottobre: IL LATO OSCURO DELLO SPORT, stagione 1

8 ottobre: HOUSE OF SECRETS: THE BURARI DEATHS, miniserie

10 ottobre: LA MAGIA DEL DIARIO DI ANNA FRANK

12 ottobre: CONVERGENCE: IL CORAGGIO NELLA CRISI

12 ottobre: DIETRO LE QUINTE DI MALINCHE: UN DOCUMENTARIO DI NACHO CANO

12 ottobre: I FILM DELLA NOSTRA INFANZIA, stagione 3

20 ottobre: FOUND: RITROVATE

21 ottobre: FLIP A COIN: ONE OK ROCK DOCUMENTARY

29 ottobre: COLIN IN BIANCO E NERO, miniserie