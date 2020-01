Tagli di capelli corti: pixie cut ispirati alle celebrities

I tagli di capelli corti sono tra i più gettonati tra le proposte per il 2020: i pixie cut ispirati alle celebrities, in particolare, permettono di sfoggiare look grintosi, contemporanei e al tempo stesso facili da gestire.

Naturalmente si fa presto a dire pixie. Da quello cortissimo e sexy sdoganato da Cara Delevingne a quello che sconfina nell’undercut con cui abbiamo imparato a conoscere il lato “rock” di Miley Cyrus, sono tante le versioni da scegliere. In base alla forma del viso, ma anche all’effetto che si desidera ottenere.

I pixie con ciuffo e frangia permetto di giocare con le varie lunghezze e di utilizzare i tanti accessori must have di stagione, quelli alla maschietta sono perfetti per chi ha un viso regolare e vuole esaltare carattere e lineamenti.

Se siete prossime a un appuntamento con l’hair stylist di fiducia, ecco 7 pixie cut ispirati alle celebrities per chi ama i tagli di capelli corti.

Tagli di capelli corti: 7 pixie cut ispirati alle celebrities