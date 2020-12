Seducente, versatile e tattica, la frangia lunga, che sia a tendina aperta o sfilata, può essere la scelta giusta per il vostro prossimo taglio dal parrucchiere: per questo la nostra redazione ha scovato le più belle alle quali ispirarsi, e vi racconta come portarle e curarle al meglio e, soprattutto, a chi stanno bene.

Eh sì perché, nonostante il loro fascino riconosciuto, non stanno bene proprio a tutte, e nemmeno si addicono a tutti i tipi di taglio. Quelli corti, per esempio, vengono valorizzati di più dall’assenza di frangia, da una corta o, ancora, da un ciuffo.

Ecco tutti i consigli per non incorrere in passi falsi e avere una frangia lunga perfetta.

A chi sta bene

La frangia lunga è un ottimo trucco per accorciare i volti lunghi e nascondere una fronte troppo alta. Con una fronte corta, meglio sceglierla scalata. Se il viso ha bisogno di più armonia e movimento, una frangia naturale all’altezza degli zigomi è quello che ci vuole. In generale, ecco le proposte più adatte in base alla forma del viso.

Viso ovale : frangia lunga sfilata.

: frangia lunga sfilata. Viso tondo : molto sfilata o bombata.

: molto sfilata o bombata. Quadrato : lunga a metà viso, mossa o arruffata.

: lunga a metà viso, mossa o arruffata. Viso a cuore : molto lunga sugli occhi.

: molto lunga sugli occhi. Viso lungo o fronte alta: frangia lunga strutturata, aperta, morbida.

Come portarla

La frangetta lunga è molto più versatile di quella corta. Infatti può essere con facilità portata da un lato, grazie a spazzola, phon e lacca o gel; può essere portata indietro con un cerchietto o una fascia; fermata lateralmente con mollette o fermagli.

Si può scegliere di portarla al naturale, magari un po’ mossa e spettinata, oppure di utilizzare la piastra per capelli se non sono lisci naturali.

Frangia lunga: le più belle alle quali ispirarsi

Sono tante le celebrities, le influencer e i profili sul web ad aver ceduto al fascino della frangetta lunga, che – a dire il vero – può essere una grande alleata nei selfie, regalando mistero e incorniciando letteralmente il volto.

La nostra redazione ha selezionato gli spunti più interessanti. Tenendo sempre conto della forma del vostro viso e di vostri gusti, potrete proporre la vostra frangia lunga preferita all’hairstylist di fiducia durante il prossimo taglio.