Vanno dalla fantascienza all’epoca di maghi e cavalieri passando per dei e vampiri le serie tv fantasy da vedere su Netflix e Amazon Prime.

Il fantasy in senso stretto è un genere nato in letteratura con romanzi e racconti a cavallo del XIX e XX secolo in cui a dominare erano elementi quali il mito, la leggenda, il soprannaturale, l’allegoria. Sulle piattaforme in streaming, sotto la dicitura fantasy, però, finiscono prodotti che si intrecciano inevitabilmente con altri generi e sottogeneri.

Ecco le più belle serie tv fantasy da vedere su Netflix e Amazon Prime.

Serie tv fantasy da vedere su Netflix

The Witcher. In un passato fantastico, il cacciatore di mostri Geralt di Rivia ha spesso a che fare con umani che si rivelano peggiori delle bestie. Dark Crystal – La resistenza. Serie prequel tratta dal film cult di Jim Henson, il creatore dei Muppet. Protagonista ancora la battaglia tra Gelfling, elfi del bosco, e i mostruosi Skeksis. Dracula. Rivisitazione del classico di Bram Stoker, tra ironia e horror, con un finale inedito per il Principe delle tenebre. Star Trek Discovery. La nave spaziale Discovery si trova nel bel mezzo di una guerra tra i bellicosi Klingon e la Federazione Unita dei Pianeti. Lucifer. Ecco cosa accadrebbe se il diavolo, stanco del suo regno, si trasferisse a Los Angeles aprendo un nightclub. Il principe dei draghi. Una serie di animazione in cui due principi umani e un elfo assassino uniscono le forze per riportare la pace tra le loro nazioni. The Umbrella Academy. Un gruppo di ragazzini dotati di straordinari poteri lotta contro l’apocalisse. Protagonisti indimenticabili. Locke & Key. Il segreto racchiuso in alcune chiavi magiche si tramanda da padre in figli. Penny Dreadful. I personaggi più famosi della letteratura ottocentesca del terrore si uniscono per combattere il male. Capolavoro. Merlin. Un Re Artù e un Merlino adolescenti si confrontano con le rispettive educazioni.

Serie fantasy su Amazon Prime