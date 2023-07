Tiziano Ferro, dopo l’annuncio condiviso sui social nella giornata di ieri, 19 luglio 2023, in cui aveva rivelato la diagnosi di un nodulo alla corda vocale, ha deciso di fare chiarezza in merito alle proprie condizioni di salute e, proprio in queste ore, ha pubblicato un video–messaggio indirizzato ai fan: “Voglio ringraziarvi per questa ondata di affetto incredibile”, recitano le parole del cantautore 43enne, visibilmente commosso.

“Non sono in ansia, affronterò questa con tranquillità”, ha spiegato la voce di Sere nere, cercando di rassicurare le migliaia di fan che si sono precipitati tra i commenti dei suoi ultimi post per chiedere ulteriori aggiornamenti in merito al suo stato di salute, inviandoli messaggi di affetto. Tiziano Ferro, nonostante avesse ricevuto la diagnosi prima del tour negli stadi italiani, TZN 2023, ha deciso di rispettare comunque le date prefissate, portando a termine la serie di concerti.

“Per me era la cosa più importante – ha sottolineato nel resto del video pubblicato oggi, 20 luglio 2023 – E il tour è stato bellissimo”, condividendo tutta la gioia provata sul palco. “So che siete preoccupati per me, ma non lo siate”, soffermandosi sugli accertamenti medici che dovrà effettuare prossimamente:

I dottori mi rivedranno tra un paio di mesi perché adesso ho sforzato molto la voce. Tra due mesi capiremo come procedere e mi diranno quando fare l’intervento, vi terrò informati.

Dopo aver ringraziato i medici, l’artista ha sottolineato quanto sia stato importante ricevere tutto l’affetto dimostrato dai fan, concludendo il filmato spiegando che “non c’è niente di più confortante di una persona che ti chiede: ‘Come stai?’ e poi: ‘Mi raccomando, la salute prima di tutto’ ed è ciò che avete fatto. Grazie”.