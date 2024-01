Elodie non sta bene, annullata la data di Teramo

Ore di preoccupazione per Elodie, che ha cancellato la prima data del 2024 a causa dei sintomi influenzali. Nelle proprie storie Instagram, la cantante ha comunicato di avere tosse, influenza e tracheite, malesseri che l’hanno costretta a rimandare il concerto di Teramo previsto per l’1 gennaio.

“Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse, ho una forte tracheite. I medici che mi hanno visitato stamattina mi hanno imposto il riposto forzato”, ha spiegato l’artista.

“Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi”, ha poi concluso.

Nonostante non fosse in piena forma, la cantante romana era riuscita comunque a partecipare al concerto di Capodanno di Palermo, seguito dai festeggiamenti in compagnia del fidanzato, Andrea Iannone, insieme ad amici e colleghi. Dopo il suo tour 2023, la sua presenza era prevista nella città abruzzese, in Piazza Martiri della Libertà, all’interno del programma Natale Teramano.

Anche l’organizzazione ha condiviso un messaggio su Instagram, comunicando ai fan come procedere per il rimborso: “Si comunica che, per motivi di salute dell’artista, attualmente affetta da sindrome influenzale e forte tracheite, la performance di Elodie prevista questa sera in Piazza Martiri a Teramo è annullata”.