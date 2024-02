Il compleanno di Tiziano Ferro insieme ai figli Margherita e Andres

Tiziano Ferro ha compiuto 44 anni: per festeggiare, il cantante ha deciso di trascorrere una giornata con i suoi figli, Margherita e Andres, di due anni, avuti dall’ex marito Victor Allen.

A testimoniare la giornata in famiglia, un dolce post Instagram: “Prendi un sabato pomeriggio: pizza, decorazioni di Cars, due cuccioli allegri, e anche questi 44 anni li ho festeggiati. Grazie per la valanga di auguri e di amore: siete meravigliosi. E ricordate: papà…ha sempre ragione!”. Nella foto, i due bambini intenti a mangiare a una tavola a tema Cars, mentre dietro di loro il papà sorride contento.

Moltissimi gli auguri dei colleghi, tra i quali Elisa, Nina Zilli, Ricky Martin e Paola Iezzi, oltre che di Paola Turani, di Elisabetta Canalis, di Alberto Matano e dell’amico d’infanzia Roberto Casalino.

Un momento spensierato, quindi, dopo alcuni mesi difficili che hanno visto il cantante coinvolto in una controversia legale che riguardava proprio i figli dopo la separazione dal marito.

“È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me”, aveva scritto in un post Instagram, con il quale spiegava di non poter portare i due bambini in Italia e di essere quindi ‘bloccato’ con loro in California.

Nel dicembre 2023, Tiziano Ferro si era poi sfogato con i fan annunciando di volersi prendere un periodo di stop dalla musica a pochi mesi dalla conclusione del suo tour.

“È un anno un po’ particolare e ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica”, aveva spiegato in video Instagram. “Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita, io sono qua per dirvi che sono certo che l’anno che arriverà sarà un anno di cose nuove, che spero di fare con voi”. E aveva poi concluso: