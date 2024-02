Valeria Marini parla del ricovero di Vittorio Cecchi Gori: "Sta migliorando"

Valeria Marini ha parlato del ricovero dell’ex compagno Vittorio Cecchi Gori. Alle telecamere di Storie italiane, la showgirl ha raccontato le condizioni di salute dell’imprenditore, recentemente ricoverato dopo una crisi respiratoria.

“Ho sentito poco fa il medico che lo segue tutti i giorni e mi ha detto che le condizioni di Vittorio stanno migliorando”, ha esordito Marini. I due si erano lasciati nel 2003 dopo tre anni di relazione, e da quel momento sono rimasti grandi amici. Valeria Marini è stata infatti vicina a Cecchi Gori in tanti momenti difficili della sua vita.

“L’hanno portato in terapia intensiva per questa insufficienza respiratoria e ora è sotto controllo, ma fortunatamente ho sentito il suo medico e mi sembrava più tranquillo, speriamo bene, lui è un uomo forte. Se sarà possibile più tardi lo andrò a trovare”, ha poi concluso la showgirl.

“Vittorio era entrato lunedì al Gemelli per controlli previsti e legati ad una saturazione bassa”, ha spiegato invece il press agent dell’imprenditore, Angelo Perrone, nella stessa trasmissione. “Poi ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in terapia intensiva, per insufficienza respiratoria”.

E ha continuato: “Rita Rusic [ex moglie di Cecchi Gori] si era sentita con il professsor Landi perché nel weekend Vittorio aveva accusato dei disturbi, con battiti cardiaci molto bassi e avevano preventivato lunedì un ricovero per accertamenti; quindi, la fortuna è stata che lui fosse già in ospedale, ma tra lunedì notte e martedì mattina c’è stata una crisi respiratoria che ha costretto i medici a trasferire l’imprenditore in terapia intensiva. Ieri pomeriggio c’è stata qualche avvisaglia di miglioramento, ma la situazione resta molto delicata”.