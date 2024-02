Elena Barolo è stata operata all’addome: "Vi racconto la mia storia"

Elena Barolo è stata operata all’addome: ad annunciarlo è l’ex velina stessa, la quale ha svelato tutti i dettagli del suo intervento in alcune storie Instagram. “Eccomi qui a raccontarvi la mia storia, niente di grave perché c’è sempre chi sta peggio, ma il 26 gennaio mi hanno ricoverato in ospedale”, ha raccontato dal San Raffaele di Milano.

“Si è trattato di un intervento programmato all’addome, un po’ come Kate Middleton”, ha poi ironizzato, facendo riferimento all’intervento al quale la principessa del Galles si è sottoposta nel mese di gennaio 2024, sul quale però non sono stati svelati i dettagli.

Nelle storie, a corredo delle foto, tutti i particolari dell’operazione: “Sono entrata in sala operatoria alle 7.30, mi hanno fatto lo ‘sprizzino’ (in gergo, pre-anestesia) e stavo già volando. Mi ricordo benissimo la sala operatoria: “Oddio sembra un’astronave!!!” ho urlato. Il lettino riscaldato, lo scalda-piedi e tutti che sorridevano simpatici. Erano tutti degli enormi ‘Barbapapà’ in camice bordeaux (forse l’anestesia stava faceva effetto)”.

“Poco dopo (a me sembrava fosse passato un secondo, in realtà erano le 12) mi ritrovai in sala risveglio e dopo in camera”, ha poi continuato Elena Barolo, ringraziando poi il prof. Candiani, il dottor Conti e il resto del personale dell’ospedale, oltre che sua madre, che le è stata accanto in questo momento difficile.

“Mi sono risvegliata in camera da letto con otto miomi uterini in meno, che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di cinque mesi nell’addome e un taglio di circa dieci centimetri in più. Morale della favola, prendetela con filosofia perché c’è sempre chi sta peggio. Carpe diem, domani si vedrà. Anche con quaranta punti in più e la pancera sono cool”, ha poi concluso l’ex velina.