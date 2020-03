Tonalizzante capelli: a cosa serve e 5 prodotti

Il totalizzante capelli è un prodotto di bellezza essenziale per mantenere i capelli tinti luminosi e sani, specialmente se biondi o con meches e altre decolorazioni.

Quando si effettua il colore dei capelli, a casa con il fai da te o dal parrucchiere, infatti, durante i primi giorni la tinta è luminosa e la chioma appare sana, brillante. Tuttavia dopo una o due settimane il colore inizia ad apparire più spento. Non è il momento di fare, naturalmente, già un’altra tinta, perché i capelli non hanno ancora la ricrescita. È, invece, il momento di mettere in campo il totalizzante.

Vediamo insieme a cosa serve e quali sono i prodotti migliori da acquistare.

Tonalizzante capelli: a cosa serve

Il tonalizzante è un pigmento da utilizzare su capelli decolorati o schiariti, in grado di rendere la colorazione più omogenea e intensa anche a distanza di giorni dalla tinta. La decolorazione, infatti, solleva le cuticole sulla superficie del capello e lo priva del pigmento naturale. Questo permette la successiva colorazione, ma lo rende anche fragile. Il totalizzante va a riempire il capello, lo tonalizza, rinforzando il fusto e rinnovando la colorazione.

In particolar modo, i tonalizzanti sono fondamentali per evitare al biondo di ingiallire, sia se è la tinta principale sia se è una componente di balayage, meches, colpi di sole e decolorazioni varie.

I migliori prodotti tonalizzanti per capelli

I tonalizzanti non possono mancare tra i prodotti per il mantenimento dei capelli colorati. In commercio ne esistono di tanti tipi, adatti a tutte le esigenze, dai capelli biondi ai castani.

Pratici e dai prezzi accessibili, si utilizzano come uno shampoo o una maschera, in base alle formulazioni. Ecco i nostri preferiti sul mercato, da acquistare anche online.

Elegia Shampoo e balsamo antigiallo per capelli biondi

Un totalizzante perfetto per accentuare i toni freddi. Arricchisce il colore dei capelli in tonalità platino, grigi, decolorati e con meches, rendendo davvero brillanti e rivitalizza i capelli spenti e opachi. Il kit comprende shampoo e balsamo antigiallo professionale Made in Italy. Lo shampoo deterge delicatamente, il balsamo rende i capelli luminosi, morbidi e docili al tatto.

Prezzo consigliato 34,90 euro. Acquista qui

Bold Uniq Shampoo antigiallo per capelli biondi

Uno shampoo tonalizzante dal colore viola per combatte le tonalità di giallo e di ottone indesiderate. La formula non contiene solfati e parabeni, con l’aggiunta di Pro-vitamina B5, per rendere i capelli morbidi e per dare lucentezza. Contiene, inoltre, l’innovativo filtro UV per proteggere dai danni causati dai raggi dl sole.

Prezzo consigliato 16,95 euro. Acquista qui

Matrix Tonalizzante freddo

Dall’esperienza di Matrix un totalizzante freddo che spegne giallo e arancio della decolorazione. Come si utilizza? Dopo aver lavato i capelli e tamponato l’eccesso di acqua con una salvietta, distribuire il prodotto in base alla lunghezza dei capelli facendolo penetrare. Lasciare in posa 15 minuti e risciacquare molto bene.

Prezzo consigliato 12,14 euro. Acquista qui

L’Oréal Dialight

L’Oréal Dialight propone un tonalizzante per capelli da scegliere in base alle relative nuance della Casa. Abbiamo scelto un colore super trendy, per la nuance 4,15 (castano cenere mogano).

Prezzo consigliato 13,77 euro. Acquista qui

Ab Style Slycolor maschera tonalizzante

Sly Kolor una maschera tonalizzante disponibile in 7 nuances miscelabili tra loro. Garantisce un’alta definizione della tinta naturale, aumentando i riflessi dei capelli colorati. Grazie alla formulazione delicata, priva di ammoniaca e parabeni, contribuisce ad idratare e riparare la fibra capillare. Vi proponiamo la nuance rame.

Prezzo consigliato 9,40 euro. Acquista qui