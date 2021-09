Il Topo più famoso del mondo racconta Dante Alighieri in occasione delle celebrazioni per il 700esimo anniversario della scomparsa del Sommo Poeta. Topolino e Panini Comics, infatti, si uniscono in una serie di storie inedite e pubblicazioni speciali dedicate allo scrittore italiano morto il 14 settembre 1321 a Ravenna.

Si parte con Topolino 3434, in edicola da mercoledì 15 settembre 2021, in cui prende il via un viaggio che porterà i Paperi in giro per l’Italia sulle tracce di Dante con Zio Paperone e il Centounesimo Canto. Inoltre, è disponibile lo speciale Topolibro Dante Alighieri raccontato da Topolino, volume che racchiude i fumetti dedicate al poeta fiorentino. E dal 16 settembre L’Inferno di Topolino, in una doppia versione regular e deluxe.

Le avventure di Zio paperone, scritte da Alessandro Sisti e illustrate da Alessandro Perina, si svolgono in Italia. Ripercorrono la vita e la storia di Dante Anatrieri, conosciuto in tutto il mondo (Paperopoli compresa) per essere il padre della lingua italiana. Il fumetto è ricco di riferimenti storici frutto degli approfondimenti curati dagli autori. Sisti, come si legge nella nota dell’ufficio stampa Goigest, afferma:

“Qualcosa sapevo e il resto l’ho scoperto con qualche piccola ricerca, perché studiare è divertente e appassionante. Spero di poter restituire passione e divertimento a chi leggerà questa nuova avventura… oltre a fare viaggiare in giro per l’Italia e nella storia”.

In L’Inferno di Topolino e L’Inferno di Paperino, invece, viene rivisitato in chiave paperesca l’espediente del contrappasso. In Messer Papero e il Ghibellin fuggiasco, si parla delle vicende politiche della Firenze medievale, dell’esilio di Dante, di Paolino Pocatesta e la bella Franceschina, omaggio all’episodio di Paolo e Francesca, del V Canto dell’Inferno. Il tutto è arricchito dalla prefazione di Roberto Vecchioni, cantautore e insegnante di letteratura, appassionato di fumetti, e dalla postfazione di Luca Raina, professore nella vita reale e nel programma tv Il Collegio.