Anche l’estate 2021 ha avuto i suoi tormentoni musicali. Ma quali sono quelli che realmente hanno avuto successo? Una risposta potrebbe arrivare dall’evento RTL Power Hits Estate. La puntata, trasmessa in diretta dall’Arena di Verona la sera del 31 agosto 2021, va in onda contemporaneamente su RTL 102.5, su SKY UNO, TV8 e in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW. Alla conduzione Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese, Paola di Benedetto, con la partecipazione di Massimo Giletti.

A pesare nella premiazione finale del tormentone 2021 è la combinazione ponderata dei dati sui passaggi radiofonici forniti da EarOne e il voto espresso dagli ascoltatori durante tutta l’estate sul sito di Rtl.

E per chi volesse invece una classifica basata solo sulle vendite e i passaggi radiofonici c’è quella elaborata dal sito recensiamomusica.com che ha monitorato e combinato tutti i piazzamenti ottenuti da ciascun brano, dal mese di maggio 2021 sino a fine agosto. Vi proponiamo la graduatoria di seguito.

1. Malibu – Sangiovanni

2. Mille – Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

3. Mi fai impazzire – Blanco e Sfera Ebbasta

4. Un bacio all’improvviso – Rocco Hunt e Ana Mena

5. Mohicani – Boomdabash e Baby K

6. Marea – Madame

7. Salsa – J-Ax e Jake la Furia

8. Makumba – Noemi e Carl Brave

9. Ma stasera – Marco Mengoni

10. Movimento lento – Annalisa e Federico Rossi

11. Shimmy Shimmy – Takagi & Ketra e Giusy Ferreri

12. Un altro ballo – Fred de Palma e Anitta

13. Melodia proibita – Irama

14. Loca – Aka 7even

15. Klan – Mahmood

16. Pistolero – Elettra Lamborghini

17. I wanna be your slave – Maneskin

18. 0 passi – Deddy

19. Di notte – Ernia, Sfera Ebbasta e Carl Brave

20. Una direzione giusta – Yungest Moonstar, Neffa e Tha Supreme