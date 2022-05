Sandali e calzini insieme, un look che fino a qualche anno fa avrebbe fatto storcere il naso ai più, diventato un trend soprattutto nella bella stagione del 2022, in cui il clima ancora molto mite, non permette ancora i piedi nudi.

Le star e It-girl hanno reso cool questa combo, con outfit che la rendono perfetta sotto qualsiasi tipologia di stile. Si passa dalle classiche Birkenstock, al sandalo in gomma, chunky e colorato, come le Yeezy, alla proposta di Chanel con strap e in denim, fino alla versione in pelle flat o alle platform firmate Balenciaga. Tra i migliori abbinamenti da cui farsi ispirare, quelli di Kendall Jenner, Hailey Bieber e Jay-Z.

Kendall Jenner sceglie un look originale, con sandali flat e calzino in spugna abbinati a leggings e cycle pants. Un outfit adatto ad attività fisiche come una lezione di yoga o pilates, o semplicemente per una passeggiata.

Altra fan del sandalo-ciabatta con calzini è Hailey Bieber, che solitamente li indossa abbinati a t-shirt cropped e giubbotto di pelle. Il tutto arricchito da clutch e occhiali da sole, accessori glamour e alla moda che danno al look un tono più allegro, mantenendo uno stile più casual.

Il terzo outfit è quello del rapper e cantante Jay-Z. La sua scelta è di un look sportivo dai toni piuttosto scuri, un quasi Total black. La ciabatta, in questo caso nella variante in gomma, è abbinata a un calzino nero; il look proposto è una semplice tuta, composta da una felpa oversize e un classico pantalone morbido e dalla vestibilità comoda.

L’abbinamento sandalo-calzini non è più qualcosa che appartiene solo ai turisti in vacanza in Italia e questi stili potranno far ricredere e, forse, ispirare anche i più scettici.