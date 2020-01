Trucco San Valentino: 3 stili di make-up sensuali

Siete in cerca di ispirazione per il trucco San Valentino? Focus sugli occhi o sulla bocca per realizzare un make-up sensuale, che sappia irretire la persona del cuore in occasione della Festa degli Innamorati.

Tra le proposte di trucco create dai make-up artist è possibile trovare una serie di suggerimenti tutti da copiare, per creare trucchi per occhi chiari o per occhi scuri di sicuro effetto, ma anche per imparare a utilizzare la giusta nuance di rossetto. Ecco tre sili utilizzati da Lucia Pica per Chanel, Peter Philips per Dior e per Lancôme, perfetti come trucco San Valentino.

Occhi magnetici per il trucco San Valentino

Il punto focale del make-up creato da Lucia Pica per Kristen Stewart in una delle campagne Chanel sono gli occhi: cat-eye creato con ombretto nero petrolio e sottolineato con una linea sottile di eyeliner. L’incarnato, perfetto, è illuminato in alcuni punti chiave, come gli zigomi, e per le labbra è stato scelto un rossetto cremoso nude chiarissimo. Sopracciglia ben definite e un velo di mascara completano un trucco facile da realizzare ma di sicuro successo.

Trucco San Valentino: labbra rosso fuoco

La vostra arma di seduzione è la bocca, ben disegnata e carnosa? Niente di meglio del make-up opera di Peter Philips per Dior. Il volto chiarissimo fa da tavolozza perfetta per labbra rosso fuoco, perfettamente delineate e impreziosite da un gloss che regala un risultato vinilico. Occhi con ombretto chiaro e madreperlaceo e un filo di matita bianca all’interno della rima dell’occhio. Una passata di mascara e unghie rosso lacca danno il tocco finale.

Make-up romantico e sensuale per San Valentino

Fresco e luminoso il make-up per chi ama un trucco leggero e poco aggressivo ma che non abdica a una sensualità delicata. Per Amanda Seyfried, bellezza dai tratti delicati e la carnagione chiara, il truccatore Lancôme ha optato per un trucco occhi velato, fatto di ombretto chiaro e un filo di matita scura, carnagione splendente, con un primaverile effetto bonne mine sulle gote, e labbra color malva.