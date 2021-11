Alessandra Amoroso è stata l’ospite speciale della semifinale di Tù Sì Que Vales, andata in onda sabato 20 novembre su Canale 5. A condurre il talent show targato Mediaset sono Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, mentre i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari hanno il compito di selezionare i talenti che accederanno alla finale. Fondamentale è anche il giudizio del pubblico capitanato da Sabrina Ferilli.

Super ospite della semifinale del talent show, Alessandra Amoroso ha interpretato per la prima volta il suo nuovo singolo Canzone Inutile, ottenendo subito l’approvazione del pubblico in studio. “Sono molto felice di essere qui e di presentare il mio ultimo brano“, ha dichiarato tra gli applausi la cantante salentina. Poi Alessandra si è soffermata su un aspetto del suo carattere, facendo anche una breve riflessione: “Sono felice anche di presentare attraverso la musica queste due Sandrine che hanno sempre lottato tra di loro, prima di comprendersi e capire che sono un’unica persona“.

Non sono mancati i complimenti di Bélen che ha espresso tutto il suo apprezzamento per la cantante, affermando che in mezzo a tanta trap e a voci modificate, ascoltare la sua canzone era veramente stupendo, soprattutto perché accompagnata da una “splendida voce“. Alessandra Amoroso ha poi abbracciato Maria De Filippi prima di lasciare il palco.

Canzone Inutile è un’intensa ballata che la cantante dedica a sé stessa. È stata pubblicata dopo gli ultimi singoli Piuma, Sorriso grande e Tutte le volte, ed è la quarta canzone estratta da Tutto accade, il settimo album in studio dell’artista. Alla realizzazione del disco hanno collaborato diversi artisti, tra cui Dario Faini, Davide Petrella, Giordana Angi, Rocco Hunt e Takagi & Ketra.