Il grande successo del film Tutta colpa di Freud, ha portato alla realizzazione di una serie televisiva – distribuita su Prime Video e in onda su Canale 5 – che è stata ancora più seguita e amata dal pubblico. E il 22 dicembre, in prima serata, va in onda l’ultima puntata dello show creato da Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta. Tra i personaggi più apprezzati della serie c’è senz’altro Sara, la figlia maggiore di Claudio Bisio, interpretata da Caterina Shulha.

Attrice e modella bielorussa naturalizzata italiana, Shulha è appassionata di moda e sul suo profilo Instagram condivide spesso scatti dei suoi outfit più belli. Dai tailleur alle tute, i suoi look sono sempre ricercati e perfetti. Vediamo, allora, quali sono quelli più iconici.

In questo scatto, rubato alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, Shulha indossa un meraviglioso completo giacca e pantalone di Alberta Ferretti. Un look total black ed elegante stemperato dalla scelta di indossare sotto al pantalone delle sneakers bianche che creano un bellissimo contrasto. Al collo un filo di perle per completare l’outfit.

Qualcuno ha detto jumpsuit? Quella sfoggiata dall’attrice in questa foto è semplicemente meravigliosa. Firmata sempre Alberta Ferretti, si tratta di una maxi tuta di jeans con bottoni semplicemente perfetta. Il pantalone scende dritto e largo fino ai piedi, calzati in un paio di scarpe con plateau color cammello.

Cosa c’è di meglio di un completo giacca e pantalone bianco? In questo scatto Shulha indossa un meraviglioso completo total white con un top nero che lascia scoperta la pancia. Scarpe da tennis bianche con dettagli neri e pochette completano l’outfit.

Caterina Shulha ama senz’altro i completi eleganti e i look sportivi e adora giocare a mescolarli. In questo scatto ha unito il casual alla ricercatezza in modo perfetto: una giacca animalier sopra ad una semplice t-shirt bianca. Sotto pantaloni neri a vita alta per completare l’outfit. Semplicemente perfetta.