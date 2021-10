La sera di mercoledì 13 ottobre RaiUno propone in prima tv Tutta un’altra vita, film diretto da Alessandro Pondi e con protagonista Enrico Brignano. Uscita nelle sale nel 2019, la pellicola tratta di un argomento molto presente nel cinema, ovvero il tentativo, da parte di un personaggio, di vivere una vita al di sopra delle proprie possibilità, finendo per diventare qualcuno che non è, ingannando gli altri.

Come si vede dal trailer, il protagonista è Gianni (Enrico Brignano), un tassista romano insoddisfatto della sua vita. Insieme alla moglie Lorella (Paola Minaccioni) e ai loro due figli, l’uomo vive nel quartiere della Garbatella e si destreggia tra il lavoro, le bollette da pagare, le difficoltà quotidiane e il desiderio di vincere alla lotteria. Un giorno, però, gli si presenta quella che, secondo lui, è l’occasione perfetta per dare una scossa alla sua vita monotona e non appagante.

Una coppia decisamente facoltosa, in partenza per una vacanza alle Maldive, dimentica sul sedile del suo taxi le chiavi di casa: Gianni prova a fermarli, ma i due sono già in aeroporto. Ha quindi un’idea: intrufolarsi nella lussuosa villa e vivere, per qualche giorno, la vita sfarzosa di una famiglia ricca. Inizia così a costruirsi una sorta di vita parallela, e si cala perfettamente in un ruolo, quello del miliardario, che mai aveva ricoperto.

Tra auto di lusso e eventi esclusivi, incontra Lola (Ilaria Spada), una bellissima ragazza che si innamora di lui. Per Gianni diventa sempre più difficile riuscire a gestire tutte le bugie che ha messo in piedi e non essere scoperto dalla sua famiglia. In più, non si rende conto che, prima o poi, i ricchi proprietari di casa torneranno dalle vacanze.