Tutte pazze per i metal dress: gli abiti effetto metallo. I best 2022

I classici abiti metallizzati, solitamente scelti per le feste, abbandonano il periodo delle vacanze natalizie per essere indossati in ogni stagione, estate inclusa. Stiamo parlando dei metal dress, ovvero gli abiti metallici dall’effetto lucente che celebrities come Paris Hilton, Angelina Jolie e Mary J.Blige scelgono di indossare per eventi mondani e ricchi di glamour.

A caratterizzarli è la fitta rete metallica declinata nei colori dell’oro e dell’argento in versione classica o nelle tonalità sorbetto del verde e del giallo senza dimenticare il viola e il rosa acceso. Tante sono le ispirazioni che arrivano dalle passerelle ready-to-wear delle collezioni Primavera-Estate 2022 ma anche dalle star che non mancano di fornirci idee di look da vere dive.

Il risultato? I metal dress non sono più gli abiti da sfoggiare per l’ultimo dell’anno o per il party di Natale ma si indossano tutto l’anno dall’aperitivo, alle serate in discoteca fino a una cena a lume di candela. Ecco i best metal dress 2022 a cui ispirarsi.

Metal dress: l’abito metallico di Rita Ora

Mentre il sole tramonta su Parigi, Rita Ora illumina il tramonto della città con un incantevole metal dress realizzato dal direttore artistico di Fendi Kim Jones. Si tratta di un long dress dotato di un lungo strascico dall’effetto lucido e lucente che sembra conferirle l’aria di una creatura marina appena uscita dalle acque di un mare incantato.

Metal dress: il vestito di Angelina Jolie

Nello stuolo di metal dress sfoggiati dalle celebrities durante quest’autunno, impossibile dimenticare l’abito metallizzato di Angelina Jolie, indossato dall’attrice americana durante la premier del film “Eternals“. A incantare i flash dei fotografi è un abito attillato firmato Versace che conferisce all’attrice l’aurea di una eroina appena uscita dal film Marvel con indosso un’armatura metallica che ne esalta la silhouette.

L’abito metallico di Mary J. Blige

In occasione del suo compleanno, la cantante di fama mondiale Mary J.Blige stupisce per il look metallico sfoggiato in un post sui social. Si tratta di un metal dress nei toni dell’argento caratterizzato da un corpetto e una voluminosa gonna asimmetrica che si conferma il look stravagante a cui ispirarsi per uno stile ricercato e che non passi inosservato.

L’abito rosa neon di Versace

Tra i migliori metal dress del 2022 troviamo l’abito indossato da Dua Lipa nella fase finale della sfilata Primavera-Estate 2022 di Versace. A conquistare è un completo rosa neon composto da un crop top con spalline e scollo a cuore e una gonna pareo legata in vita che ci proietta direttamente nei look leggeri da sfoggiare nelle calde notti della prossima estate.

Il metal dress di Fendi