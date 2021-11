Dopo serie di grande successo come Provaci ancora prof o I liceali, è RaiUno che ci riprova e propone una nuova fiction a tema scolastico. Si chiama Un professore e ha per protagonista Alessandro Gassmann. L’attore veste i panni di Dante Balestra, un affascinante ed eccentrico insegnante di filosofia. I suoi metodi alternativi e un po’ anticonformisti puntano a insegnare ai suoi allievi a pensare con la propria testa. E subito diventa il loro punto di riferimento.

Durante i sei episodi, in onda dalla prima serata dell’11 novembre (i primi due sono già disponibili in streaming su Rai Play a partire da martedì 9), si ripercorre la sua storia personale, che arriva ad intrecciarsi con la sua vita lavorativa. Oltre ad essere un bravissimo professore, infatti, il protagonista è anche un padre assente che si trova a fare i conti con il proprio passato.

Anni prima, un evento misterioso l’ha spinto ad allontanarsi dalla sua ex compagna, Virginia, e dal loro bambino Simone. Ma il passato irrisolto, si sa, trova sempre il modo di tornare a galla. Ecco che Virginia, grazie ad un’opportunità lavorativa, è costretta a trasferirsi altrove, a Glasgow. Questa decisione rimescola le carte, riportando Dante a Roma, nella sua città natale, per occuparsi per la prima volta di suo figlio durante l’assenza della madre. Qui trova lavoro in un liceo e prova a ricostruire una relazione con lui. Simone, ora adolescente, è proprio uno dei suoi allievi: una sfida per entrambi e per il loro rapporto.

La fiction affronta diverse tematiche, fra cui anche l’omosessualità, la scoperta di sé e il bullismo. Alla regia c’è Alessandro d’Alatri, mentre nel cast troviamo Claudia Pandolfi, Francesca Cavallin, Paolo Conticini, Nicolas Maupas, Federuca Cifola, Christiane Filangeri, Andrea Preti e Sara Cardinaletti.

Dalle anticipazioni, Dante Balestra sembra essere il professore che tutti avremmo voluto: quello che ci insegna ad essere sempre noi stessi e non avere paura dei giudizi altrui. Grazie a lui Epicuro, Kant, Nietzsche, Socrate, non sono più soltanto personaggi senza vita intrappolati nei libri ma diventano amici che, grazie ai loro insegnamenti, ci aiutano ad affrontare nel modo giusto la vita di tutti i giorni.