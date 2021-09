Cioccolato, tutto sul colore più goloso dell'Autunno-Inverno 2021/2022

Non solo delizia per il palato, il cioccolato è il colore goloso dell’Autunno-Inverno 2021/2022 da declinare su ogni capo di abbigliamento. Infatti gli stilisti ne hanno già fatto un colore must have di stagione che conquista per le sue deliziose sfumature.

Dalle note dolci del cioccolato al latte con tonalità chiare e calde a quelle più forti e decise del cioccolato fondente con un retrogusto amaro, il marrone invaderà letteralmente il guardaroba della fredda stagione. Le ultime tendenze fashion suggeriscono di indossarlo in set coordinati tinteggiati di marrone come alternativa al classico look total black.

Declinato, invece, sui tessuti effetto pelle rivela un dolcissimo effetto glassato lucido svelando tocchi di colore assoluti e decisi. Tra le possibili combinazioni cromatiche, il marrone cioccolato è ideale con colori caldi come il giallo senape, l’oro, il bronzo e il borgogna. Infine, abbinato al beige crea look naturali e neutri perfetti per essere indossati dal lavoro in ufficio, all’aperitivo in città. Ecco una serie di idee di look per scoprire come abbinare il marrone cioccolato.

Cioccolato + oro

Cioccolato e oro è la combo cromatica perfetta da sfoggiare in autunno, dalle sfumature calde e profonde. A proporre questo particolare mix è Ermanno Scervino che nella sua collezione Autunno-Inverno 2021/2022 presenta un vestito midi in pelle traforata da ricami nel colore cioccolato a latte abbinato a un paio di maxi stivali color oro. Il risultato è un outfit casual chic che non passa inosservato.

Cioccolato e giallo senape

Tra le idee di look a cui ispirarsi per creare dei golosi e dolcissimi look invernali, basterà volgere lo sguardo alla proposta di outfit di Alberta Ferretti. Il cioccolato al latte dalla sfumatura chiara e delicata viene declinato su un paio di pantaloni in pelle e abbinato a una camicia giallo senape che ne risalta le note golose e calde per un look da tutti i giorni al passo con le ultime tendenze colori.

Cioccolato fondente + borgogna

Forte, deciso e dall’effetto dark, il colore cioccolato fondente è la tonalità da sfoggiare su cappotti dal taglio sartoriale, lunghi blazer che somigliano a mini dress e mantelle. Sportmax lo declina su una giacca-vestito con cintura in vita abbinata a un paio di stivali alti sopra il ginocchio color borgogna creando un look che unisce due colori di tendenza della stagione.

Look total brown

Al latte o fondente, il marrone cioccolato è il colore con cui creare total look che sostituiscono il classico abbinamento totalmente nero. Il risultato? Un outfit che richiama le sfumature calde tipiche della stagione autunnale ma che attinge dalla delizia del cioccolato per rivelare il suo lato più dolce. Uno degli stilisti che ha proposto in passerella look total brown è Zimmerman che presenta un look raffinato ideale per una giornata di lavoro o una passeggiata in centro città. Si tratta di un abbinamento composto da un paio di pantaloni a zampa e un bomber in eco-pelliccia con scarpe ton sur ton. A illuminare l’outfit un foulard al collo e una bandana color beige: un mix perfetto e chic.

Cioccolato extra dark e nero

Se si è amanti dei look che mantengono tonalità scure, il marrone cioccolato che vira verso la tonalità extra dark fondente è la sfumatura perfetta per essere abbinata al nero. Pioniere di questo abbinamento è Max Mara che presenta un outfit composto da un cappotto morbido doppiopetto abbinato a un paio di mocassini neri e dei calzini in cachemire per un look british style.

Cioccolato + beige

Per un look dai toni neutri che richiamano le nuances naturali della terra unendosi alle sfumature golose del cioccolato, il marrone offre infinite possibilità di styling se abbinato al beige. Hermès propone un outfit ideale per tutti i giorni in cui un vestito in camoscio color fondente viene abbinato a un parka con frange beige.