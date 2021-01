Colori neutri: quali avere nel guardaroba e come abbinarli

Se non esistessero bisognerebbe inventarli: i colori neutri non possono mancare nel guardaroba di tutte le stagioni, e capire come abbinarli al meglio permette di creare una serie di look con cui è impossibile sbagliare.

Quali sono i colori neutri? Presto detto: nell’abbigliamento, come nel design, sono considerati colori neutri il bianco, il nero, i grigi, avorio e beige e le loro varianti, marrone in tutte le sue tonalità più morbide. Il bianco e il nero sono due colori/non colori: il bianco è il risultato della somma di tutto lo spettro, il nero il suo contrario, l’assenza di colore. Il grigio è il risultato della mescolanza in varie parti tra bianco e nero. Avorio, beige e marroni chiari contengono una punta di alcuni colori, ma sempre in una quantità minima che ne garantisce la delicatezza.

Negli ultimi anni, si è fatta strada tra i designer la categoria dei “nuovi neutri”, che contempla azzurri scarichi e blu “desaturati” e “spenti”, come il denim.

I toni neutri, infatti, hanno tutti in comune una bassa intensità e un alto grado di saturazione, il che li rende colori discreti, raffinati, sobri e eleganti. Sono, infatti, i più utilizzati quando si desidera creare un guardaroba capsula, con capi facili da abbinare tra loro. Abbinando tra loro i colori neutri, infatti, non si sbaglia mai. Tuttavia alcuni accostamenti sono più riusciti di altri.

Colori neutri e abbigliamento: le combinazioni vincenti

Anche se hanno caratteristiche comuni, ogni colore neutro ha una sua personalità e va scelto con cura per il look, come sempre seguendo l’accortezza di non utilizzare in totale più di tre nuance.

Bianco

Il bianco è luminoso, fresco, si abbina bene agli altri neutri e praticamente a tutti i colori. La combinazione di bianco e nero è sicuramente la più elegante e ricca di stile di tutta le storia della moda, basta pensare allo smoking da uomo. Da evitare, però, l’accostamento con colori molto tenui, come i pastello, che non riesce a far risaltare abbastanza.

Nero

Il nero regala calma e eleganza, si abbina bene con tutti i colori, e tra i neutri molto bene con grigio e bianco, con il beige o con il crema. Insieme a queste nuance, il risultato sofisticato è sempre assicurato. Tuttavia il nero è perfetto accanto a intensi, brillanti, dal giallo al fucsia passando per il blu elettrico.

Grigio

Il grigio è un colore molto elegante e si abbina a meraviglia con colori intensi (impossibile non pensare alla coppia di colori Pantone 2021, formata da Ultimate Gray e Illuminating). Sta bene con bianco e nero, ma soprattutto con i “nuovi neutri” come il jeans.

Beige, avorio e crema

Beige, avorio e crema, i colori nude, sono simili al bianco, ma generano un contrasto meno intenso e sono più opachi. Insieme al bianco danno vita a poco contrasto ma a un’accoppiata dal sapore estivo. Si possono sempre accostare al nero. Il beige e l’avorio stanno bene accanto a colori profondi come verde scuro e viola prugna; il crema con bianco, azzurro, marrone.

Marrone

Il marrone, infine, è il più caldo tra i neutri, ma può essere considerato tale solo nelle sue versioni più morbide, scariche, opache. Si abbina – ça va sans dire – a bianco e a nero, ma anche a azzurro e colori delicati come giallo tenue, rosa, verde acqua, o intensi come arancione e prugna.