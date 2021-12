Uomini e donne, anticipazioni: Andrea Nicole ha scelto, ma di nascosto

Il percorso di Andrea Nicole a Uomini e Donne ha fatto sin da subito appassionare il pubblico ed è stato uno dei più amati, soprattutto grazie alla linearità della tronista e alla genuinità che ha sempre dimostrato. Dunque, anche per lei è arrivata la fine di questa avventura, ma le cose non sono andate come tutti si aspettavano.

Stando alle anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la ragazza ha scelto Ciprian, corteggiatore per il quale non aveva mai nascosto il suo evidente interesse. Il tutto, però, non è avvenuto durante il programma, con le classiche poltrone rosse e la cascata di petali, anzi, è accaduto privatamente, all’insaputa della redazione.

A quanto pare, dopo la registrazione di una precedente puntata, Ciprian è andato di nascosto a casa di Andrea Nicole e i due hanno passato la notte insieme, in segreto. Dopo quanto accaduto, ovviamente, la scelta è avvenuta automaticamente, senza telecamere, ed entrambi si sono poi recati in studio per raccontare a tutti quello che è successo.

Questo comportamento ha scatenato rabbia e polemiche, non solo da parte dell’altro corteggiatore Alessandro, ma anche dagli opinionisti Gianni e Tina, che li hanno accusati di essere falsi e costruiti e di aver raggirato le regole del programma. Dopo essere rimasta a lungo in silenzio, poi, anche la conduttrice Maria De Filippi ha ammesso la sua delusione, provocando le lacrime di Andrea Nicole.