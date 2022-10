Uomini e Donne, Clarissa Marchese è in attesa del secondo figlio

“Più che felici, adesso in 4” sono le parole che Clarissa Marchese ha scelto per annunciare ai suoi fan l’arrivo di un bebè bis in casa Gregucci. Nella foto che la ritrae insieme al compagno e alla piccola Arya, l’ex Miss Italia è apparsa in gran forma nonostante abbia affrontato un primo trimestre di gravidanza alquanto complicato. È la stessa Marchese a parlarne nelle stories di Instagram. Non si aspettava un esordio così problematico, con malesseri e fastidi continui. Adesso però, ha continuato, inizia a stare meglio e a “vedere la luce in fondo al tunnel”.

Lei e Federico Gregucci si sono conosciuti nel corso del programma televisivo Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi nel 2016 e da allora non si sono più lasciati. Clarissa Marchese si è trasferita in Florida per stare vicino al compagno, allenatore e insegnante all’Academy della Juventus a Miami. Nel 2019 sono convolati a nozze e nel marzo 2020 è nata la piccola Arya. Nel frattempo la coppia, dopo il lockdown vissuto negli Stati Uniti, ha deciso di tornare in Italia e ha comprato un meraviglioso casale in Toscana.

Qualche tempo fa, Clarissa Marchese era finita al centro delle polemiche per aver allattato sua figlia per oltre due anni. Molte fan l’hanno criticata per aver deciso di prolungare così tanto il periodo dell’allattamento, facendole presente che il latte materno tende a perdere nel tempo qualsiasi sostanza nutritiva. La ventottenne siciliana ha smentito queste critiche invitando il suo pubblico a dare credito a tutti quegli scienziati che consigliano di allattare per i primi due anni di vita ma soprattutto ad ascoltare il proprio istinto di mamma.