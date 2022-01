Dopo mesi di attesa, anche per Roberta Giusti è arrivato il grande giorno. La tronista di Uomini e Donne, in abito elegante e carica di emozione, ha finalmente fatto la sua scelta: è Samuele Carniani ad aver avuto la possibilità di uscire insieme a lei dallo studio. I due hanno vissuto il momento che ogni partecipante di Uomini e Donne sogna da sempre: un lungo abbraccio sotto una cascata di petali rossi.

La nuova coppia ha fatto emozionare tutti, compresa la padrona di casa Maria De Filippi, che ha speso delle parole molto positive nei loro confronti. “Fai bene a scegliere chi non ti assomiglia, è l’unico modo che ti aiuta a crescere”, ha detto rivolgendosi a Giusti.

Poi, dopo essersi complimentata per la sua sensibilità, De Filippi ha chiesto ad entrambi di aspettare qualche minuto prima di andare via e ha richiamato Luca Salatino (il corteggiatore rifiutato), invitandolo a rientrare in studio.

“A Luca ho dato un biglietto, gli ho detto di leggerlo appena usciva” ha spiegato la conduttrice, chiedendo a Salatino di leggere a voce alta cosa c’era scritto: “Vorrei che tu fossi il nuovo tronista”. Con le lacrime agli occhi, poi, Salatino ha comunicato a tutti di aver accettato la proposta. “Penso che tu possa trovare la persona giusta” ha aggiunto infine Maria De Filippi.

Un grande augurio è arrivato anche da Roberta Giusti che, abbracciandolo, si è congratulata per la nuova opportunità. Subito dopo, Samuele Carniani gli ha stretto la mano e ha espresso il suo pensiero su di lui: “Chiunque qui dentro ma anche fuori vorrebbe un amico come lui, io stesso”.