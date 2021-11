Il weekend si avvicina e con lui cresce la voglia di andare al cinema, soprattutto viste le nuove uscite nelle sale di questo fine settimana. Si va dall’ultimo drama-comedy di Paolo Costella, Per tutta la vita, con protagonista Ambra Angiolini e Luca Bizzarri, fino a The French Dispatch, con Benicio del Toro e Tilda Swinton. Ecco i film al cinema dall’11 novembre, con trailer, cast e trama.

Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allerta in Africa Nera, Trailer

Regia di Nicolas Bedos/ Cast: Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye, Natacha Lindinger, Gilles Cohen

Torna l’agente di Dujardin, il più spericolato e ottuso dei servizi speciali; ma dietro la caricatura del personaggio, si nasconde una satira spietata della cultura francese. Una produzione da 19 milioni di budget con protagonista il Premio Oscar Jean Dujardin che questa volta sarà spedito in Africa per sventare un pericoloso crimine.

The French Dispatch, Trailer

Regia di Wes Anderson/ Cast: Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand

Alla morte del direttore di una redazione, i giornalisti e gli impiegati del giornale decidono di pubblicare un memoriale che riporta le migliori storie realizzate dalla rivista nel corso degli anni: quella di un artista condannato all’ergastolo, alcune rivolte studentesche e un rapimento risolto da un cuoco.

Per tutta la vita, Trailer

Regia di Paolo Costella/ Cast: Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu

Cosa faresti se scoprissi che il tuo matrimonio non è mai stato valido? È la domanda a cui sono chiamate a rispondere un gruppo di coppie, che sono state sposate da un falso prete e scoprono, dunque, che i loro matrimoni non sono mai stati validi. Ma ora che hanno la possibilità di risposarsi (o sposarsi davvero), cosa sceglieranno di fare?

Un anno con Salinger, Trailer

Regia di Philippe Falardeau/ Cast: Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth, Seána Kerslake, Colm Feore

Ambientato nella New York degli Anni ’90, il film racconta la storia di Joanna una giovane aspirante scrittrice, che ha spera di emergere nel mondo letterario. La ragazza riesce a ottenere un lavoro come assistente di Margaret, un’agente letteraria, che vanta tra i suoi autori anche il burbero e volutamente lontano dalle luci della ribalta J. D. Salinger…

3/19, Trailer

Regia di Silvio Soldini/ Cast: Kasia Smutniak, Francesco Colella, Caterina Forza, Paolo Mazzarelli, Martina De Santis

Camilla Corti è un’avvocatessa d’affari divorziata che vive con la figlia Adele con cui non ha un buon rapporto. Un giorno Camilla viene investita da due ragazzi in motorino, uno dei quali resta a terra, mentre il guidatore si dà alla fuga. Da quel momento la donna sarà ossessionata dalla ricerca del guidatore per restituire l’identità al passeggero, un immigrato clandestino privo di documenti.