Val Kilmer: non vedevo l'ora di baciare Angelina Jolie sul set

Val Kilmer confessa che non vedeva l’ora di baciare Angelina Jolie sul set di Alexander. L’attore ha raccontato questo dettaglio nella sua nuova autobiografia intitolata I’m Your Huckleberry: A Memoir. Il colpo di fulmine è avvenuto nel 2003 sul set di Alexander il film di Oliver Stone. Secondo il racconto di Kilmer il fascino e la bellezza dell’attrice lo avevano colpito così tanto che andò dal regista per chiedergli di aggiungere una scena in cui baciava la Jolie. Entrambi gli attori avevano appena concluso i loro matrimoni. Angelina aveva lasciato Bill Bob Thornton mentre Val aveva divorziato dalla sua storica compagna Joanne Whalley.

Nell’estratto pubblicato da Pagesix si legge che l’attore andò da Oliver Stone, regista del film, per chiedergli di aggiungere una scena in cui loro due si baciavano. Oliver non capì l’ironia fatta da Kilmer e decise di inserire la scena. Angelina Jolie e Val Kilmer interpretavano rispettivamente Olimpia e Filippo, i genitori di Alessandro. “Molto spesso mi chiedono come sia stato baciare Angelina sul set” racconta Kilmer nel suo libro. “Io rispondo che non vedevo l’ora di baciarla, ma alla fine lei è una donna semplice, una ragazza come tante. Nulla di più“. L’attore commenta il suo colpo di fulmine dicendo che sarebbe stato disposto a regalarle persino un jet Gulfstream se si fossero fidanzati ufficialmente.

L’amore tra i due però non decolla, i due restano solo amici. Qualche tempo dopo l’attrice di Tomb Raider sarà al centro della cronaca per esseri innamorata di Brad Pitt sul set del film Mr&Mrs Smith. Val Kilmer ha raccontato, all’interno del suo ultimo libro, di aver conosciuto l’attrice qualche tempo prima del film Alexander in un hotel. Angelina passava gran parte del suo tempo in quell’hotel per accudire la madre malata terminale di cancro. Lì sarebbe nata la loro amicizia mai culminata nell’amore. Chissà, se dopo la fine del matrimonio con Brad Pitt Kilmer si dichiarerà ad Angelina.