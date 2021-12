Chi non vorrebbe il piumino a stelle di Valentina Ferragni?

Il piumino è ufficialmente il re dell’inverno 2021, non esiste nulla di più caldo e contemporaneamente alla moda. Lo sa anche Valentina Ferragni, che ha trascorso qualche giorno sulla neve, in Svizzera, indossando un soprabito che risponde a una sola parola d’ordine: rosa.

Si tratta di un morbido piumino firmato Miu Miu, il capo chiave della collezione invernale. Le tonalità variano dal nude, al rosa fragola, al lilla. Un capo caldo, a collo alto, dove il pezzo forte sono decisamente le grandi stelle ricamate all’interno della trapuntatura, fra una striscia di colore e l’altra.

“Pinky Wonder Woman in the snow”, scrive la designer di gioielli come didascalia della foto che ha condiviso su Instagram, nella quale sfoggia il cappottino realizzato in nylon, di fronte allo stabilimento sciistico Suvretta House.

Uno stile quasi Anni ’80, che Ferragni ha deciso di completare con un jeans bianco leggermente svasato e un berretto viola. Colori accesi, che sicuramente spiccano nel bel mezzo di un paesaggio innevato, ma che sono perfetti anche da indossare in città.

Il modello oversize rimanda immediatamente a una sensazione di comfort, proprio ciò su cui si è giocato quest’anno per creare dei capi invernali che fossero in grado di unire comodità e bellezza, per creare un connubio perfetto fra stile e calore.

Miu Miu ne è un esempio: il brand ha creato un’intera linea di piumini imbottiti dai colori pastello da poter indossare in diverse occasioni, dalle più eleganti alle più sportive.