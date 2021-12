Valentina Ferragni ha festeggiato il suo compleanno con una torta e un look davvero speciali. La piccola di casa Ferragnez, infatti, ha spento 29 candeline posizionate su una montagna di patatine a mo’ di birthday cake, preparata per lei dal fidanzato Luca Vezil. Un gesto che le ha sicuramente risollevato l’umore, dopo che – nei giorni antecedenti alla sua festa – l’influencer si era lamentata di un altro compleanno trascorso in sordina a causa del Covid (tanto che ha già annunciato che festeggerà la ricorrenza a marzo, insieme alla sorella Francesca).

Ma il gesto di Vezil ha rivoluzionato la sua giornata: “My baby Luca Vezil surprised me with the best birthday cake: fries birthday cake!“, ha scritto Valentina su Instagram con un post molto dolce e corredato da uno scatto che la immortala sorridente mentre sfoggia un maglione del suo colore preferito: il rosa.

Valentina Ferragni, infatti, non ha mai nascosto di amare particolarmente questa nuance, che indossa nei momenti più importanti della sua vita. Il pull sfoggiato per il suo compleanno è rosa confetto, di lana a costine e leggermente oversize. Presenta un collo alto, ma non troppo, e maniche ampie. È molto avvolgente – e sembra anche molto caldo – ed è perfetto per una ricorrenza speciale trascorsa in casa.

A completare il look ci pensa un trucco molto leggero ma ben definito sempre nella nuance del rosa: rossetto nude, blush pesca, ombretto color carne, leggero e impalpabile. I capelli sono lasciati sciolti e scendono sulle spalle in onde appena pronunciate. La manicure, anch’essa rosa, s’intravede appena, mentre l’influencer tiene in mano la torta di patatine. Un look davvero speciale – ma anche confortevole – per un compleanno unico, trascorso con gli affetti più cari.