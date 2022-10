Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati "Ci sarà sempre un grande affetto tra noi"

Una congiunzione astrale ostile ai rapporti di coppia o semplicemente il corso naturale delle vicende umane? Dal divorzio di Totti-Blasi alla recente separazione di Alessia Marcuzzi dal marito Paolo Calabresi, passando attraverso la fine della relazione tra Melissa Satta e Mattia Rivetti: il 2022 è stato un anno orribile per le coppie Vip! Ieri, dopo mesi di voci e rumors su una possibile crisi, è arrivato l’annuncio della fine della storia tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. Dopo dieci anni, i due hanno deciso di dividere le loro strade.

“Ci sarà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati” sono state le parole che entrambi hanno utilizzato su Ig per ufficializzare la rottura. Soltanto qualche mese fa Valentina Ferragni aveva raccontato di aver conosciuto Vezil durante una vacanza a Mykonos. Un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati a lavorare insieme, a convivere e ad adottare un cane, Pablo: i presupposti per una lunga storia d’amore c’erano tutti! Da quel momento sono passati dieci anni, i due sono cresciuti e, forse, come è nell’ordine normale delle cose, sono cambiati.

Proprio questa estate Vezil e la sorella di Chiara Ferragni avevano trascorso per la prima volta le vacanze estive separati, lei a Ibiza, lui via dall’Italia per alcuni progetti di lavoro. È stato lo stesso influencer a dichiarare che la compagna lo aveva spronato ad accettare una proposta professionale che lo avrebbe tenuto a lungo lontano da lei, rinunciando addirittura “senza battere ciglio” a un meraviglioso viaggio prenotato da mesi. “Ti amo, amore, tu sai” aveva scritto l’influencer sul suo profilo Ig. La distanza unisce o divide: forse, in questo caso, è stato proprio uno dei motivi che hanno portato la coppia a scegliere di percorrere strade separate.