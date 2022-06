La passione di Valentina Ferragni per la pole dance va avanti ormai dal 2019. Sono tantissimi i video postati su Instagram dalla designer di gioielli, in cui mostra come si è dedicata nel tempo a questa disciplina.

L’ultima clip pubblicata è l’essenza di tutti questi anni di dedizione, dove impegno e costanza, l’hanno portata a migliorarsi fino ad arrivare al risultato che si può vedere nel post.

Un video in slow motion, dove Valentina Ferragni mostra una delle figure più belle e sensuali della pole dance, nonché una delle più difficili, la dragon fly. Si tratta di una posizione rovesciata, in cui tutto il peso del corpo viene sostenuto dall’intreccio delle gambe con il palo, mentre il busto resta staccato e sollevato.

Nei momenti dell’allenamento postati, ha anche spiegato: “Oggi abbiamo iniziato una nuova transizione per invertire (…). Qui ci sono dei tentativi che ho fatto per provare a farcela da sola, ma mi serve più forza nel corpo e ci vorrà molta pratica per riuscire a farla, sarà un lungo percorso!”.

In passato Valentina Ferragni aveva spiegato che la pole dance è uno sport che fa entrare in competizione con se stessi e aiuta a superare i limiti. Nei tanti video postati, si vede che alla fatica e alle correzioni della sua insegnante, si è sempre contrapposta la tenacia dell’influencer, che alla fine è riuscita nel suo intento.

Obiettivo raggiunto quindi, anche se l’imprenditrice digitale ha voluto ricordare una cosa importante: “Questi video per ricordare che le cose non vengono facilmente e bisogna impegnarsi per far sì che tutto accada”.