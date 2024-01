Per Valentina Ferragni è arrivato il momento di rinnovare la carta d’identità, e una volta all’anagrafe, ha dovuto rispondere a una domanda che non le era mai stata posta prima, ossia di esprimere la volontà o meno sulla donazione degli organi. Una scelta assolutamente facoltativa e volontaria che può comparire o meno sul documento, e che può essere revocata o cambiata in qualsiasi momento. La designer di gioielli, tramite le sue storie Instagram, ha voluto condividere con i suoi quasi 5 milioni di follower questa scelta a cui lei si è sentita di rispondere sì.

“Stamattina sono andata a rifare la carta d’identità che era scaduta da un po’ di tempo e mi hanno fatto questa domanda (non mi era stata mai fatta prima)”, ha spiegato l’influencer nel suo post, svelando anche la sua scelta: “Mi sono sentita di rispondere di sì, sapendo di poter veramente aiutare una o più persone e che in qualche modo una parte di me possa vivere attraverso un’altra”, per poi ironizzare un pochino: “Ovviamente spero che questo giorno accada il più lontano possibile nel tempo”.

Per Valentina Ferragni questo è un argomento ancora tabù che meriterebbe più visibilità e consapevolezza, motivo per cui come fa spesso, ha chiesto ai suoi follower un parere, mettendo tra le storie un box per le domande. Tanti i commenti in cui gli utenti hanno raccontato la loro esperienza: “Il padre di mia figlia ha donato gli organi e e aiutato 6 persone… l’unica consolazione che ho”, “Io trapiantata di fegato a 17 anni, ora ne ho 21. Sarò sempre grata al mio donatore”, “Grazie a un donatore mia mamma ha potuto restarmi accanto altri cinque anni e vedermi sposata e felice”. E ancora: “Mio padre trapiantato di fegato da vent’anni… senza quel nuovo organo non avrebbe conosciuto mio figlio Riccardo e mia figlia Valentina”, “Mio suocero ha avuto un incidente in bicicletta… la sua scelta d’amore ha salvato 6 vite”.