Ci sono mode che piacciono talmente tanto che non tramontano facilmente. Questo è il caso dei blazer, capo must have nel 2021, irrinunciabile anche per l’inverno 2022, proprio come quello di Valentina Ferragni. La giovane designer di gioielli, ormai una vera icona anche in fatto di stile, ci offre uno splendido esempio di come questo indumento sia versatile e chic.

La più piccola delle sorelle Ferragni, ha indossato un blazer grigio scuro e lungo, dall’allure maschile. Il tessuto è caldo e strutturato, perfetto per essere portato anche nelle giornate più rigide, mentre il taglio oversize si sposa benissimo con il look aderente scelto da Valentina, creando un gioco di contrasti molto glamour.

L’imprenditrice ha indossato il blazer accompagnandolo a un paio di pantaloni aderenti color tortora con spacco sul fondo e a un pullover nero. A completare il look un paio di pump gioiello ricoperte di strass nere e argento, con tacco a spillo, e una pochette di brillanti: due accessori che hanno arricchito l’outfit di luce ed eleganza.

Il blazer è un capo passepartout da tenere nel guardaroba, versatile e di tendenza: si adatta molto bene alle forme del corpo femminile, e riesce a vestire ogni fisicità Perfetto sia per i fisici a clessidra, andando a sottolineare il punto vita, divino anche per le più formose riuscendo a minimizzare i fianchi e dando respiro al décolleté.

Un capo che a seconda degli abbinamenti è ideale in ogni momento della giornata: sotto a un paio di jeans e a una t-shirt per l’università, a dei pantapalazzo con una camicia per l’ufficio, o a dei pantaloni in pelle e un body per un aperitivo. Basta mixare diversi stili e accessori e il blazer diventa un indumento da indossare all day long.