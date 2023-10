Valentina Ferragni e gli auguri al fidanzato Matteo Napoletano: “Lontani ma vicinissimi”

“Buon compleanno amore mio. Lontani ma vicinissimi”, scrive così Valentina Ferragni su Instagram per festeggiare il compleanno del fidanzato Matteo Napoletano, che ha compiuto 22 anni. Nelle due storie dedicate a lui vediamo il frame di una videochiamata fra i due, oltre a un breve video dove il ragazzo spegne le candeline, festeggiando in anticipo a Chicago prima che l’influencer riparta per l’Italia.

La coppia, infatti, vive una storia a distanza: in questo momento Napoletano, originario di Castelfranco Veneto, studia negli Stati Uniti, dove è iscritto al corso di Business administration and management del Kentucky Wesleyan College.

I due si erano conosciuti all’inizio del 2023, ma, nonostante fossero stati visti insieme in pubblico più volte, hanno ufficializzato la relazione davanti al pubblico soltanto il 7 agosto, con un post Instagram nel quale apparivano insieme in vacanza a Saint-Barthélemy, nelle Antille Francesi. Post nel quale l’influencer aveva anche fatto dell’ironia sulla differenza d’età fra i due, scrivendo: “Giovani (o dovrei dire più giovani?), scatenati e felici”.

Valentina Ferragni si è dunque lasciata alle spalle definitivamente la storia con il fidanzato di lunga data Luca Vezil, anche se il motivo della rottura non è mai stato reso noto. “C’erano degli alti e dei bassi (…). Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi”, aveva raccontato l’influencer stessa su Instagram.