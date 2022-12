Compiere 30 anni non può che rappresentare un traguardo importante, oltre che in alcuni casi di fare un bilancio sulle esperienze vissute. Una situazione che con ogni probabilità ha sperimentato anche Valentina Ferragni, una delle sorelle di Chiara, che ha festeggiato il compleanno il 29 dicembre 2022.

Come era facile immaginare, sono tanti i personaggi famosi che ne hanno approfittato per farle gli auguri, basti fare l’esempio di Clizia Incoravia, Ludovica Valli ed Elisabetta Canalis.

La giovane ha approfittato dell’occasione per pubblicare un suo scatto sul suo profilo social, che cerca sempre di tenere aggiornato, anche se evidentemente non con la costanza dell’influencer. Nello scatto la vediamo sorridente, con tanto di torta con la scritta “Happy Birthday“, corredata da una didascalia in cui lei fa gli auguri a se stessa: “I 30 sono i nuovi 20 – ha scritto -. Buon compleanno a me”.

Valentina Ferragni ha trascorso i giorni attorno al Natale in montagna all’Alpe di Siusi insieme ai suoi familiari, ma in vista di questa giornata ha deciso di fare ritorno a Milano. Non poteva ovviamente mancare un messaggio speciale anche da parte di Chiara: “Buon compleanno sorellina. Mi rendi ogni giorno sempre più orgogliosa ma quest’anno mi hai reso ancora più felice, sono contenta di vedere che sempre di più ti stai trasformando nella versione migliore di te. Ti meriti tutta la felicità del mondo, io per te ci sarò sempre” – ha scritto la blogger.

I più attenti hanno però notato la dedica speciale che il suo ex fidanzato, Luca Vezil, ha voluto farle, a conferma di come sia rimasto un grande affetto per lui dopo ben nove anni trascorsi insieme. Il loro rapporto si è concluso da pochi mesi, ma evidentemente sono ancora legati l’uno all’altra: ” “Se sei la donna che sei oggi, il merito è tutto di tutta quella focaccia sugli scogli – ha scritto nella sua Instagram Stories -. E ringrazia che uso una foto accettabile e non le 75874 che potrei tirare fuori di te in situazioni agghiaccianti… Il messaggio serio te lo sei già beccata, e fa ridere perché cento volte meno serio di questo, ma ti becchi gli auguri anche qui perché una foto con la focaccia è sempre una foto con la focaccia. Passatela bene a bionda, e ricordati quello che ti ho scritto sui 30. Baci stellari”.