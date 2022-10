Valentina Ferragni si lancia nella pole dance e ruba la scena a sua sorella Chiara

La pole dance è una disciplina molto difficile che richiede anche un certo impegno fisico e molto allenamento. Ne sa qualcosa Valentina Ferragni che da qualche anno ha scoperto una vera e propria passione per quello che banalmente viene definita una danza intorno al palo ma che in realtà richiede molto allenamento e una notevole prestanza fisica. Da quando si allena con questo sport, l’influencer non ha mancato di coinvolgere i suoi followers che commentano di video in video i suoi progressi, che nelle ultime settimane si sono fatti evidenti.

Negli ultimi video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, Valentina si immortala in un allenamento e per l’occasione sfoggia un bikini nero che mette in mostra il fisico scolpito, che si è affinato ancora di più da quando si allena con la pole dance. L’influencer si mostra molto sciolta nei movimenti, completamente a suo agio nei volteggi, tanto che fioccano i complimenti dei followers che la gratificano per tutti gli sforzi fatti e i tanti allenamenti ai quali si è sottoposta per raggiungere questo livello di bravura. Per una volta, quindi, la scena è tutta per Valentina e non per sua sorella Chiara.

La Ferragni sembra molto serena e si diverte in questo suo nuovo passatempo. Sembrano molto lontani i tempi nei quali raccontava ai numerosi fans che la seguono sui profili social della malattia scoperta per caso. Valentina, infatti, è stata recentemente operata per un carcinoma basocellulare, un tumore maligno della pelle che può avere delle conseguenze anche molto gravi se non viene scoperto precocemente. Per fortuna, però, quei giorni sono solo un brutto ricordo e l’influencer sembra averli superato alla grande.