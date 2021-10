Francesco Mandelli è il conduttore di Honolulu, il nuovo programma comico di Italia 1 che è partito il 22 settembre e mercoledì 20 ottobre 2021 è in onda con la sua quinta puntata. Insieme all’attore e regista anche la presentatrice Fatima Trotta, con cui sul palco dello show dà vita a sketch divertenti coinvolgendo gli ospiti e il duo comico dei PanPers.

Nato a Erba, in provincia di Como, il 3 aprile 1979, Francesco Mandelli debutta nel mondo dello spettacolo nel 1998 con il programma di MTV Italia Tokusho, come co-conduttore insieme ad Andrea Pezzi. La sua verve comica lo fa diventare ben presto uno dei vj più famosi del canale musicale, dove tra gli altri lavora al fianco di Federico Russo, con il quale poi forma la band degli Shazami.

Il suo talento lo porta a lavorare anche come regista, sceneggiatore, doppiatore e attore. Con il collega Fabrizio Biggio, Mandelli è autore e protagonista della serie I soliti idioti, che, sempre su MTV, va in onda per quattro fortunate stagioni. Dalla sitcom vengono tratti tre film di successo: I soliti idioti – Il film, I 2 soliti idioti e La solita commedia – Inferno. Insieme a Biggio, e alla cantante Nina Zilli, nel 2011 presenta la sesta edizione dei TRL Awards nei panni del suo personaggio maggiormente riuscito: Ruggero De Ceglie.

Nel 1999 per lui arriva anche il grande schermo e al cinema debutta come attore con Tutti gli uomini del deficiente di Paolo Costella, primo film di molti altri. Oltre alla passione per la recitazione e la musica c’è quella per la scrittura. Nel 2014 Mandelli scrive e pubblica il suo primo libro, Osnangeles, e dopo quattro anni Mia figlia è un’astronave. Quest’ultimo, palesemente, è dedicato a sua figlia Giovanna Italia, data alla luce nel 2015 dalla sua compagna, Luisa Bertoldo. Nel 2018 Francesco arriva anche a teatro, con un monologo dal titolo Proprietà e atto (esilio permanente), e come regista del teen movie Bene ma non benissimo. Il suo ultimo lavoro è il film Notti in bianco, baci a colazione, tratto dal libro di Matteo Bussola e di cui il comico ha curato la regia.