Mare fuori, i look decisi di Valentina Romani (come quelli della sua Naditza)

La seconda stagione di Mare fuori è tornata da novembre ad accompagnare i nostri mercoledì sera, con tanti nuovi misteri e qualche vecchia dinamica. La fiction di RaiUno, ambientata in un carcere minorile di Napoli, ha riscosso fin da subito un grande successo. Non solo per l’ottimo intreccio narrativo ma anche per la bravura del cast, formato prevalentemente da attori giovanissimi.

Tra i personaggi più apprezzati c’è senz’altro quello di Naditza, una ragazza rom che si ritrova in carcere per sfuggire ad un matrimonio combinato, organizzato dal padre che vorrebbe farla sposare ad un lontano cugino in cambio di soldi. Ad interpretare il ruolo di questa adolescente, con un’inclinazione speciale per la musica, è l’attrice Valentina Romani.

Venticinque anni, originaria di Roma, Valentina ama gli outfit decisi e colorati, un po’ come la sua Naditza, che abbiamo visto sul set sfoggiare t-shirt colorate, gonne lunghe e tantissimi accessori, come collane, bracciali e fasce per capelli. Come mostra il suo profilo Instagram, la giovane attrice ama giocare con i colori, creando abbinamenti e contrasti molto decisi. Ecco i suoi look più iconici.

Vestito a fiori nero, rosso e bianco per dare il benvenuto all’autunno. Qui Valentina gioca con i contrasti accostando diverse nuance tra loro. E il risultato è perfetto. Sotto al vestito e al cappotto color cammello di Pinko, l’attrice ha scelto un paio di stivali poco sotto al ginocchio, di un bianco ghiaccio. Il tocco in più? La pochette nera alla mano.

Un maglioncino fucsia con collo viola di Pinko e un jeans a vita alta rendono questo outfit davvero speciale. Anche qui la volontà di creare contrasti forti è evidente (e riuscitissima). Valentina ha scelto un rossetto della stessa tonalità del maglioncino che la illumina molto. A dimostrazione che il fucsia sta benissimo anche alle rosse.

Qui l’attrice di Mare fuori sfoggia una giacca grigia di Pinko abbinata ad un vestitino (sempre dello stesso brand). L’abitino, di un bianco stemperato da una punta di grigio, scende a balze all’altezza del ginocchio. Sotto dei mocassini neri che fanno da pendant con la borsa. Molto sofisticata.

Casual ma elegante, questo look mette in risalto la silhouette dell’attrice. Camicia bianca molto ampia e gonna color vinaccia lunga fino al ginocchio. Un rossetto dello stesso colore del capo sulle labbra: un outfit da cui prendere senza dubbio ispirazione.

Giacca blu e camicia verde di satin: qui Valentina si affida un’altra volta a Pinko (e fa benissimo).