Se pensate che la salopette sia un capo da indossare solo durante i nove mesi della gravidanza vi sbagliate, anche se dobbiamo ammettere che a Francesca Sofia Novello questo capo con il suo pancione le dona tantissimo. La modella, compagna di Valentino Rossi, sta vivendo la sua gravidanza con serenità e stile e non perde occasione di condividere con i suoi follower ogni momento della dolce attesa e ogni suo outfit.

Vi raccomandiamo... Elena Santarelli insegna che i jeans skinny non sono mai davvero passati di moda

La salopette indossata da Francesca Sofia Novello è un modello classico in denim, che lei porta con un crop top, un cappello a falda larga e la lascia slacciata per metà mettendo in evidenza il pancione per lo scatto. Nonostante questo capo sia perfetto in dolce attesa per la sua comodità, vi possiamo assicurare che in questo autunno-inverno 2021/2022 è tornato di moda, e ci resterà per un bel po’.

Perfetta anche per essere sfoggiata da chi non sta vivendo una gravidanza, la salopette in jeans, ci regala quel sapore country chic contemporaneo di cui tanto abbiamo bisogno. Un indumento che da sempre ha contribuito a scrivere la moda femminile, all’insegna del girl power e della self-confidence, ideale in ogni stagione e in ogni momento della giornata.

Un vero must have del momento da abbinare in una infinità di modi: con pullover, camicie, t-shirt, body iper femminili, accompagnando il look a cappotti over, bomber o blazer. Per le calzature, troviamo sempre perfette un paio di sneaker o stivali casual, ma anche qui la scelta è veramente ampia. Insomma c’è da sbizzarrirsi, giocando a mixare stili e tendenze per creare outfit sempre diversi e glamour.