Giulietta è nata il 4 marzo 2022 e ha stravolto la vita a papà Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo di MotoGP ha raccontato in occasione di un’intervista a Sky la sua esperienza da novello genitore, un viaggio straordinario in cui è affiancato dalla compagna Francesca Sofia Novello. “Fare il genitore è una figata“, ha dichiarato con decisione il pilota, che nel 2021 ha deciso di dire addio alle gare motociclistiche.

Il commento del numero 46 sulla paternità arriva appena dopo quello di un’altro novello genitore. Nel Summer issue di Dazed & Confused, infatti, A$AP Rocky – che ha accolto un bambino con Rihanna il 13 maggio 2022 – si è aperto in merito al tipo di padre che desidera di essere.

The Doctor (questo il suo soprannome dal momento in cui ha conseguito il primo titolo nella classe regina), invece, ai microfoni televisivi ha detto:”Sto bene, sono contento, la mia carriera è stata fantastica, quindi era il momento giusto per smettere“.

Rossi e Novello affrontano il ruolo da genitori con grande entusiasmo: “Ci stiamo divertendo. Fare il padre è un bell’impegno, ma le nonne sono impazzite per la nipotina. Abbiamo dato loro una seconda giovinezza” ha dichiarato Valentino.

La bimba sembra avere un carattere pacato, come del resto i genitori: “Io e Francesca abbiamo un carattere tranquillo e tutto questo si riflette su Giulietta: la notte dorme quasi come me“.

Per quanto riguarda la scelta del nome per la primogenita, Francesca Sofia Novello aveva confessato su Instagram: “Cercavamo un nome romantico e non comune. Ci è venuto in mente grazie al figlio di amici che si chiama Romeo! Ridendo e scherzando ci è piaciuto davvero ed è rimasto sempre Giulietta!“.