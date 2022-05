Matteo e Vittoria, due fidanzati di Varese (26 e 24 anni), hanno deciso di lasciare i rispettivi lavori. Adesso creano contenuti pornografici amatoriali e li pubblicano su OnlyFans, un sito web che offre servizi di intrattenimento dietro abbonamento. A Fuori dal Coro, il talk show di Mario Giordano, i ragazzi hanno raccontato la propria esperienza.

Il programma su Rete 4 si è quindi occupato del binomio soldi-sesso. “Lui prima faceva il vicedirettore in un supermercato, mentre io la cameriera“, ha spiegato la ragazza durante la puntata del 24 maggio 2022. Lei ha inoltre sottolineato di aver iniziato per scommessa, con il dichiarato obiettivo di un maggior riscontro economico.

“Io prima prendevo 400 euro al mese per dieci ore di lavoro. Ora guadagniamo 40-50 volte di più di prima“, le ha fatto eco il ragazzo. I due giovani, tuttavia, hanno dovuto fare i conti con la mentalità dei loro genitori. Matteo ha infatti aggiunto: “Mio padre l’ha accettato completamente, mia madre ha avuto un attimo di perplessità in più“.

Fare sesso a pagamento su OnlyFans per la coppia di Varese, è un lavoro a tutti gli effetti. La ragazza ha dichiarato:

“Fare sesso a pagamento per noi è un lavoro perché non è solo l’atto in sè. Uno pensa ‘eh fanno solo questo’. No, è tutto il mondo che c’è intorno che lo fa diventare un lavoro. È alzarsi la mattina e gestire mille cose contemporaneamente. Gestire quattro social e sponsor. Fare video. Cercare di fare sempre dei video nuovi che possano piacere“.