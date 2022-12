Stefano De Martino si confessa: "Da giovane ho fatto spesso il salto della quaglia"

Stefano De Martino è ormai uno dei volti Rai più apprezzati (nonostante qualche incursione ad Amici, il programma che lo ha lanciato) ed è contento di essere nuovamente in onda alla guida di Bar Stella su Raidue. La ritrovata serenità al fianco di Belen Rodriguez, mamma di suo figlio Santiago, non è più un mistero, anche se lui solo raramente parla della sua vita privata.

Questa volta il 33enne ha deciso di fare un’eccezione e ha raccontato alcuni lati meno noti di sé in veste di ospite de La Conferenza Stampa, nuovo format disponibile su RaiPlay, che ha caratteristiche del tutto simili a quelle di una conferenza stampa vera e propria, anche se a fare le domande non sono i giornalisti, ma un gruppo di studenti.

Uno dei ragazzi gli ha così fatto una domanda particolare, ovvero la donna con cui è stato meglio in intimità e su questo lui non ha avuto dubbi: “La donna con cui sto meglio è quella che ho sposato, l’ho sposata soprattutto per questo” – ha risposto.

Impossibile non parlare con i giovani di sessualità, tema a lui molto caro, anche se ha rivelato di non essersi comportato sempre bene in passato: “Ho perso la verginità a 14 anni – ha detto Stefano De Martino –. Da giovane facevo spesso il salto della quaglia”. Una studentessa gli ha detto chiaramente quanto questo modo di agire sia sbagliato e lui le ha dato ragione: “È pericolosissimo, io solo per onestà vi dico la verità. La vostra generazione è molto più avanti di noi, più informata, avete più consapevolezze, noi abbiamo fatto un disastro. Però crescendo mi sono reso conto, a parte che vi evitate una quantità di cose, col preservativo, infinite. Quindi oggi dico assolutamente preservativo, mi raccomando, consumate tante scatole di preservativi”.

A seguire il suo ritorno in Tv c’era anche Belen, che non ha mancato di fargli una dedica tramite il suo profilo social: “Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno, e con questo non aggiungo altro. Orgogliosa della tua essenza” – ha scritto l’argentina.